NATO पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप, बोले- अमेरिका 999 अरब डॉलर खर्च करता है, फिर भी कोई फायदा नहीं

NATO Defense Spending: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो (NATO) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि साल 2014 से 2025 के बीच अमेरिका ने NATO की सुरक्षा पर 999 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि दूसरे सदस्य देशों का खर्च इससे काफी कम रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कोई फायदा नहीं उठा रहा। हालांकि, रक्षा खर्च से जुड़े आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि ट्रंप के दावे का एक हिस्सा सही है, लेकिन उसकी पूरी तस्वीर कुछ और है।