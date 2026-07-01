अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा, ईरान ने अब मल्लिकार्जुन खरगे-पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के 3 नेताओं को भेजा न्योता

सूत्र बताते हैं कि भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पदवी मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हुसैन जा सकते हैं। ईरान की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण गया है, लेकिन वह जाएंगे या नहीं यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।