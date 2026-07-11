SBI Funds Management और Alpine Texworld समेत 3 IPO अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, अभी से दिख रहा 120% तक का GMP

अगले हफ्ते आने वाला दूसरा मैनबोर्ड आईपीओ एल्पाइन टेक्सवर्ड आईपीओ है। यह एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कंपनी है। इसका आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने 100 से 105 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में 142 शेयर होंगे। ऊपरी प्राइस बैंड पर खुदरा निवेशकों को 14,910 रुपये लगाने होंगे। यह 126.25 करोड़ रुपये का पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। इसकी संभावित लिस्टिंग भी 21 जुलाई को होगी। शनिवार शाम कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में सिर्फ 2 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह शेयर की लिस्टिंग 1.90 फीसदी के प्रीमियम के साथ 107 रुपये पर हो सकती है।