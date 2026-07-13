UMANG App में EPFO नहीं कर रहा काम? पासबुक का बैलेंस देखने से लेकर पैसा निकालने का क्या है दूसरा तरीका

EPFO Money Withdrawal: केंद्र सरकार के उमंग एप (Umang App) के जरिए ईपीएफओ (EPFO) की कई सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, कई यूजर्स इन दिनों तकनीकी दिक्कतों की शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोगों को EPF पासबुक खुलने में परेशानी हो रही है, जबकि कई यूजर्स क्लेम स्टेटस देखने या ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।