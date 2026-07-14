Gold Silver Price Today: सोने की हाजिर कीमतों में गिरावट, दिल्ली-जयपुर जैसे बड़े शहरों में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Rate Today 14th July 2026: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 110 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 80 रुपये की गिरावट के साथ 1,07,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी की कीमत बिना किसी बदलाव के साथ 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।