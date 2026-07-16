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SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

HDFC Life Insurance Share Price: भारतीय शेयर बाजार ने तेज शुरुआत की है। लेकिन निफ्टी-50 के एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व जैसे प्रमुख शेयरों में गिरावट आई है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 16, 2026

Stock Market Opening Update Nifty 50 Losers List

ETERNAL Share Price में गिरावट आई है। (फोटो: AI)

Jio Financial Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज हरे निशान के साथ शुरुआत की है। दोनों ही एक्सचेंज पर खरीदारी का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स ने आज 203 अंकों और एनएसई निफ्टी ने 63 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। इस बीच बीमा और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व और इटरनल के शेयरों में देखने को मिली।

Nifty-50 के गिरावट वाले शेयर

कंपनीशुरुआती कारोबार के दौरान गिरावटमार्केट कैप (₹ करोड़)52-सप्ताह का उच्च स्तर52-सप्ताह का निम्न स्तर
SBI Life Insurance2.08 %1,82,108.22₹2,132.00 (23 फरवरी 2026)₹1,700.40 (12 जून 2026)
HDFC Life Insurance1.73 %1,21,137.20₹815.00 (18 अगस्त 2025)₹543.00 (11 जून 2026)
Eternal Limited0.54 %2,82,948.28₹368.45 (16 अक्टूबर 2025)₹212.60 (16 मार्च 2026)
Jio Financial Services0.60 %1,55,292.68₹338.60 (05 अगस्त 2025)₹223.30 (30 मार्च 2026)
Bajaj Finserv0.54 %2,94,453.18₹2,195.00 (23 अक्टूबर 2025)₹1,597.00 (02 अप्रैल 2026)

एसबीआई लाइफ (SBI Life Insurance Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर इसका शेयर 2.08 फीसदी या 38.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,827.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.01 फीसदी, 1 महीने में 3.05 फीसदी और 1 साल में -0.41 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एचडीएफसी लाइफ (HDFC Life Insurance Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 1.73 फीसदी या 9.85 रुपये की गिरावट के साथ 558.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.06 फीसदी, 1 महीने में -2.91 फीसदी और 1 साल में -26.23 फीसदी का रिटर्न दिया है।

इटरनल शेयर (ETERNAL Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर इसका शेयर 0.54 फीसदी या 1.60 रुपये की गिरावट के साथ 293.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.26 फीसदी, 1 महीने में 15.62 फीसदी और 1 साल में 11.76 फीसदी का रिटर्न दिया है।

जियो फाइनेंशियल (Jio Financial Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर इसका शेयर 0.60 फीसदी या 1.41 रुपये की गिरावट के साथ 235.18 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.67 फीसदी, 1 महीने में -2.90 फीसदी और 1 साल में -26.48 फीसदी का रिटर्न दिया है।

बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv Share Price)

आज सुबह 9 बजकर 51 मिनट पर बजाज फिनसर्व का शेयर 0.54 फीसदी या 10 रुपये की गिरावट के साथ 1,839.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -2.93 फीसदी, 1 महीने में 2.92 फीसदी और 1 साल में -9.65 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Direct Tax Collection में 16.4% की बढ़ोतरी, इस वित्त वर्ष में सरकार को मिल चुके हैं 6.51 लाख करोड़ रुपये

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Updated on:

16 Jul 2026 11:06 am

Published on:

16 Jul 2026 11:06 am

Hindi News / Business / SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

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