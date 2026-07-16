SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

Jio Financial Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज हरे निशान के साथ शुरुआत की है। दोनों ही एक्सचेंज पर खरीदारी का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स ने आज 203 अंकों और एनएसई निफ्टी ने 63 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। इस बीच बीमा और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व और इटरनल के शेयरों में देखने को मिली।