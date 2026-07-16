SBI Life Share Price: HDFC Life, Jio Financial जैसे स्टॉक्स में दिखी गिरावट, जानिए कितनी रह गई शेयर प्राइस

ETERNAL Share Price में गिरावट आई है। (फोटो: AI)
Jio Financial Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार ने आज हरे निशान के साथ शुरुआत की है। दोनों ही एक्सचेंज पर खरीदारी का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स ने आज 203 अंकों और एनएसई निफ्टी ने 63 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। इस बीच बीमा और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के कई प्रमुख शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व और इटरनल के शेयरों में देखने को मिली।
|कंपनी
|शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52-सप्ताह का उच्च स्तर
|52-सप्ताह का निम्न स्तर
|SBI Life Insurance
|2.08 %
|1,82,108.22
|₹2,132.00 (23 फरवरी 2026)
|₹1,700.40 (12 जून 2026)
|HDFC Life Insurance
|1.73 %
|1,21,137.20
|₹815.00 (18 अगस्त 2025)
|₹543.00 (11 जून 2026)
|Eternal Limited
|0.54 %
|2,82,948.28
|₹368.45 (16 अक्टूबर 2025)
|₹212.60 (16 मार्च 2026)
|Jio Financial Services
|0.60 %
|1,55,292.68
|₹338.60 (05 अगस्त 2025)
|₹223.30 (30 मार्च 2026)
|Bajaj Finserv
|0.54 %
|2,94,453.18
|₹2,195.00 (23 अक्टूबर 2025)
|₹1,597.00 (02 अप्रैल 2026)
आज सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर इसका शेयर 2.08 फीसदी या 38.80 रुपये की गिरावट के साथ 1,827.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -0.01 फीसदी, 1 महीने में 3.05 फीसदी और 1 साल में -0.41 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 41 मिनट पर इसका शेयर 1.73 फीसदी या 9.85 रुपये की गिरावट के साथ 558.90 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 1.06 फीसदी, 1 महीने में -2.91 फीसदी और 1 साल में -26.23 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर इसका शेयर 0.54 फीसदी या 1.60 रुपये की गिरावट के साथ 293.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.26 फीसदी, 1 महीने में 15.62 फीसदी और 1 साल में 11.76 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर इसका शेयर 0.60 फीसदी या 1.41 रुपये की गिरावट के साथ 235.18 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में 0.67 फीसदी, 1 महीने में -2.90 फीसदी और 1 साल में -26.48 फीसदी का रिटर्न दिया है।
आज सुबह 9 बजकर 51 मिनट पर बजाज फिनसर्व का शेयर 0.54 फीसदी या 10 रुपये की गिरावट के साथ 1,839.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने पिछले 1 वीक में -2.93 फीसदी, 1 महीने में 2.92 फीसदी और 1 साल में -9.65 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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