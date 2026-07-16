ICICI Lombard Share Price: तिमाही नतीजों के बाद 15% फिसला शेयर, क्या यह है खरीदारी का सही समय? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

ICICI Lombard General Insurance Share Price Fall: शेयर बाजार की तेजी के बीच आज ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली। बाजार खुलने के बाद ही शेयर में बिकवाली हावी हो गई और यह करीब 15 फीसदी फिसलकर 52 हफ्तों के निचले स्तर 1,544.40 रुपये पर आ गया। हालांकि, बाद में शेयर में कुछ रिकवरी देखने को मिली और एनएसई पर यह दोपहर 12 बजकर 54 मिनट पर 11.80 फीसदी गिरावट के साथ 1600.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। ऐसे में क्या इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।