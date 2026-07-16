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Dixon Technologies Share Price: MRPL और Chennai Petroleum समेत इन शेयरों में आज भारी खरीदारी, 9% तक उछले स्टॉक्स

Chennai Petroleum Share Price: स्टॉक मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 500 पैक के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, चेन्नई पेट्रोलियम, एमवी फोटोवोल्टिक, डिक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया और एबीबी इंडिया के शेयरों में देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 16, 2026

MRPL Share Price

MRPL के शेयर में भारी तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

MRPL Share Price: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.15 फीसदी या 117 अंक की बढ़त के साथ 77,302 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.08 फीसदी या 20 अंक बढ़कर 24,099 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय निफ्टी 500 पैक के टॉप गेनर्स में मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, चेन्नई पेट्रोलियम, एमवी फोटोवोल्टिक, डिक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया और एबीबी इंडिया के शेयर दिखे।

मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर 9.50 फीसदी या 14.96 रुपये की बढ़त के साथ 172.43 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 15.19 फीसदी, 1 महीने में 4.17 फीसदी और 1 साल में 17.32 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 8.89 पर है।

चेन्नई पेट्रोलियम (Chennai Petroleum Corporation Share Price)

चेन्नई पेट्रोलियम का शेयर दोपहर 2 बजकर 23 मिनट पर 7.45 फीसदी या 86 रुपये की बढ़त के साथ 1243 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 10.85 फीसदी, 1 महीने में 5.07 फीसदी और 1 साल में 65.97 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 5.68 है।

एमवी फोटोवोल्टिक (Emmvee Photovoltaic Power Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 39 मिनट पर 7.64 फीसदी या 25.80 रुपये की बढ़त के साथ 363.60 पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 8.54 फीसदी, एक महीने में 7.92 फीसदी और इस साल अब तक 92.21 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 59.60 पर है।

डिक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया (Dixon Technologies Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 34 मिनट पर 5.98 फीसदी या 816 रुपये की बढ़त के साथ 14,467 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 7.32 फीसदी, 1 महीने में 18.21 फीसदी और 1 साल में -10.16 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई रेश्यो 51.43 है।

एबीबी इंडिया (ABB India Share Price)

यह शेयर दोपहर 2 बजकर 43 मिनट पर 6.67 फीसदी या 480 रुपये की बढ़त के साथ 7,684 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 वीक में 12.57 फीसदी, एक महीने में 9.34 फीसदी और 1 साल में 38.30 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 99.32 है।

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Updated on:

16 Jul 2026 03:20 pm

Published on:

16 Jul 2026 03:15 pm

Hindi News / Business / Dixon Technologies Share Price: MRPL और Chennai Petroleum समेत इन शेयरों में आज भारी खरीदारी, 9% तक उछले स्टॉक्स

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