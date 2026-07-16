Dixon Technologies Share Price: MRPL और Chennai Petroleum समेत इन शेयरों में आज भारी खरीदारी, 9% तक उछले स्टॉक्स

MRPL Share Price: भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2 बजकर 45 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 0.15 फीसदी या 117 अंक की बढ़त के साथ 77,302 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.08 फीसदी या 20 अंक बढ़कर 24,099 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस समय निफ्टी 500 पैक के टॉप गेनर्स में मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, चेन्नई पेट्रोलियम, एमवी फोटोवोल्टिक, डिक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया और एबीबी इंडिया के शेयर दिखे।