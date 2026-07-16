Warren Buffet का एक बयान और बढ़ गई Google के फाउंडर Larry Page की Net worth, पहुंची 300 अरब डॉलर के पार

Larry Page Net worth: गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में आई तेज खरीदारी ने उसके को-फाउंडर लैरी पेज की दौलत में अरबों डॉलर का इजाफा किया है। लैरी पेज की नेटवर्थ 300 अरब डॉलर को पार कर गई है। सिर्फ एक कारोबारी दिन में ही उनकी दौलत 9 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गई। 15 जुलाई को अल्फाबेट का शेयर 3.60 फीसदी बढ़कर 370.21 डॉलर पर बंद हुआ था। इससे एक दिन पहले भी इसमें लगभग 2 फीसदी की तेजी आई थी। लगातार दो दिनों की इस मजबूती के बाद लैरी पेज की नेटवर्थ बढ़कर 316 अरब डॉलर पर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, एक ही दिन में उनकी नेटवर्थ में 9.59 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इस साल अब तक लैरी की दौलत 47 अरब डॉलर बढ़ चुकी है।