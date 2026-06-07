LPG Price Hike: बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा- भारत में बाकी देशों से सस्ता है गैस, लोग बोले- वहां की प्रति व्यक्ति आय भी देख लीजिए

LPG Price Hike: रविवार को आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें 7 जून से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल, पिछले तीन महीने में यह दूसरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपये बढ़ाए थे।