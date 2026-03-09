9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

नोटबंदी से लेकर ईरान युद्ध तक… पिछले 10 वर्षों में कब-कब बुरी तरह टूटा मार्केट?

आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के खुला। भारतीय शेयर बाजार की कुछ ऐसी ही प्रमुख घटनाएं हैं जो एक ही बार में बड़ा नुकसान कर जाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 09, 2026

demonetisation to war major events of last 10 years that badly affected Indian market

भारत के पांच बड़े शेयर बाजार संकट। PC: (AI)

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव तो हमेशा ही देखने को मिलते है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जो अपना ऐसा असर छोड़ कर जाती है जो कई सालों तक याद रहती है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले दस सालों में ऐसी ही कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली है। इस तरह की घटनाओं ने निवेशकों को चौंका दिया है। लेकिन इन बड़ी गिरावटों के बावजूद शेयर बाजार ने निवेशकों को भारी रिटर्न दिया है। निफ्टी फिफ्टी ने पिछले दस सालों में लगभग 68 फीसदी का रिटर्न और सेंसेक्स ने 195 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

भारत के 5 बड़े शेयर बाजार संकट

  • नोटबंदी 2016

8 नवंबर, 2016 की रात नोटबंदी की घोषणा के बाद, 9 नवंबर को बाजार की शुरुआत ही दहशत के साथ हुई। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की जीत के शुरुआती रुझानों ने भी वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाते हुए बाजार को प्रभावित किया। लगातार बड़ी बिकवाली के कारण बाजार धाराशायी हो गया।

इस मार्केट क्रेश में सेंसेक्स 1,689 अंक यानि 6.12 फीसदी गिरकर 26,902 पर और निफ्टी फिफ्टी 6.33 फीसदी यानि 541 अंक गिरकर 8,002 पर आ गई। रियल एस्टेट और आवास वित्त कंपनियों में भारी मंदी देखी गई, जबकि सोने की कीमतों में उछाल आया। यह गिरावट शेयर बाजार के इतिहास में प्रमुख घबराहट भरी बिकवाली के रूप में जानी जाती है।

देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी की घबराहट के बाद बाजार में भारी गिरावट आई। 23 मार्च, 2020 को भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई, जिसमें सेंसेक्स एक ही सत्र में 3,935 अंक या 13.15 फीसदी गिर गया, जबकि निफ्टी फिफ्टी 1,135 अंक या 12.98 फीसदी गिर गई।

इससे पहले जनवरी 2020 में मार्केट अपने चरम पर था। लेकिन मार्च में अपने निचले स्तर यानि की अपने मूल्य का लगभग 38 फीसदी खो दिया। महामारी के वैश्विक प्रभाव के कारण हाल के इतिहास में यह घटना सबसे गंभीर बाजार संकटों में से एक बनी हुई है।

  • हिंडनबर्ग-अदानी संकट 2023

जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अदाणी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट में अदानी समूह को निशाना बनाए जाने के बाद, समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर ने कुछ ही हफ्तों में 100 अरब डॉलर से अधिक का बाजार मूल्य खो दिया। हालांकि इस मार्केट क्रेश ने कोविड-19 के समान व्यापक बाजार संकट को जन्म नहीं दिया।

  • 2024 आम चुनाव परिणाम दिवस

4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणामों के दौरान भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई। शुरुआती रुझानों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत न मिलने के संकेत से सेंसेक्स 3,700 से अधिक अंक गिरकर 72,079 पर और निफ्टी 900 से अधिक अंक गिरकर 21,884 पर बंद हुआ, जो पिछले चार वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट थी। एक दिन पहले मजबूत एग्जिट पोल की आशा के चलते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद, बाजार में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई।

  • अमेरिका-ईरान युद्ध 2026

शेयर बाजार में देखी गई बड़ी उथल-पुथल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुई, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स लगभग 2,500 अंक से अधिक गिरकर 76,424 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी फिफ्टी 750 अंक अधिक गिरकर 23,697 पर आ गई। बाजार में यह गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में 115 डॉलर प्रति बैरल की कीमत के बाद देखी गई। इसका प्रभाव मुख्य रूप से विमानन कंपनियों और पेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट से दिखा।

ये भी पढ़ें

कच्चे तेल की सप्लाई बिगड़ने से महंगाई से लेकर GDP तक पर होगा बड़ा असर, एक्सपर्ट्स से समझिए
कारोबार
middle east war impact india

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Mar 2026 04:26 pm

Published on:

09 Mar 2026 04:25 pm

Hindi News / Business / नोटबंदी से लेकर ईरान युद्ध तक… पिछले 10 वर्षों में कब-कब बुरी तरह टूटा मार्केट?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market में पैसा लगाने वालों को जबरदस्त नुकसान, सिर्फ 5 दिन में 25 लाख करोड़ स्वाहा! आज यहां रही सबसे ज्यादा मंदी

Share Market
कारोबार

Gold Price Today: गिर गए सोने-चांदी के भाव, कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18 और 14 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Price Today
कारोबार

एशियाई देशों में गहराने लगा ऊर्जा संकट, फ्यूल की कमी, सप्लाई में रुकावट और महंगाई से परेशान सरकारें

Crude Oil Crisis
कारोबार

विमानन, ऑटो, पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों में बड़ा नुकसान, दिख रही तेल की मार

Continuous increase oil prices show effect investors
कारोबार

Gold Rate Today: चांदी 18,000 और सोना 6000 रुपये टूटा, अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच गोल्ड ने क्यों बदला अपना रंग, आखिर क्या है वजह?

Gold Rate Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.