Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में जबरदस्त मंदी, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने गुरुवार को दोपहर आते-आते पलटी खा ली है। शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड कर रही कीमतें अब लाल निशान पर आ गई हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.28 फीसदी या 445 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 6,341 रुपये की गिरावट के साथ 2,59,219 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।