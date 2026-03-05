Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में जबरदस्त मंदी, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने गुरुवार को दोपहर आते-आते पलटी खा ली है। शुरुआती कारोबार में हरे निशान पर ट्रेड कर रही कीमतें अब लाल निशान पर आ गई हैं। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.28 फीसदी या 445 रुपये की गिरावट के साथ 1,61,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 6,341 रुपये की गिरावट के साथ 2,59,219 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,56,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,42,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,29,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,03,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,22,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,390 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
तनिष्क गुरुवार, 5 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,23,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,64,950 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,49,900
|1,22,650
|95,390
|तनिष्क
|1,64,950
|1,51,200
|1,23,710
|—
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,49,900
|—
|—
|जोयालुक्कास
|1,63,530
|1,49,900
|1,22,650
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 5 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में गुरुवार, 5 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,63,530 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,49,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,22,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
