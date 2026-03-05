Gold Silver Prices Today: होली के बाद सोने-चांदी की कीमतों में दिख रहा बड़ा एक्शन, जानिए क्या हैं आज के भाव

Gold Silver Prices Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.53 फीसदी या 851 रुपये की बढ़त के साथ 1,62,376 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते सोने में लगातार तेजी देखी जा रही है। निवेशक जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकालकर गोल्ड जैसे सेफ हैवन एसेट्स में निवेश कर रहे हैं।