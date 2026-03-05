5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Israel Iran War: युद्ध के बीच मेटल शेयरों में देखी जा रही भारी तेजी, हिंडाल्को और टाटा स्टील समेत कई स्टॉक्स उछले

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका से एल्यूमीनियम की कीमतों में उछाल आया, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा। हिंडाल्को समेत मेटल शेयरों में तेजी से निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से अधिक चढ़ गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Mar 05, 2026

aluminum prices jump

धातु शेयरों में तेजी (PC: AI)

मिडिल ईस्ट में संकट के बीच मेटल मार्केट में तेजी देखने को मिली है। आपूर्ति बाधित होने से एल्यूमीनियम की कीमतों में उछाल आया है। धातु बाजार में आई तेजी के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि के बाद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।

इन शेयरों में दिखी वृद्धि

निफ्टी-50 पर सबसे ज्यादा तेजी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर में 6.1 फीसदी देखने को मिली है। टाटा स्टील के शेयर में 2.4 फीसदी और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में 1.9 फीसदी की तेजी देखी गई। मेटल शेयरों में तेजी बेंचमार्क इंडेक्स से आगे बढ़ गई।

Nalco (नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी) के शेयर में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। वेदांता के शेयरों में 4.7 प्रतिशत, हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 2.3 प्रतिशत और जेएसडब्ल्यू स्टील में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेटल शेयरों में बढ़त ने निफ्टी मेटल इंडेक्स को 3.1 प्रतिशत ऊपर धकेल दिया, जिससे यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स बन गया।

क्यों बढ़ी एल्युमीनियम की कीमतें?

मेटल शेयरों में उछाल पिछले सत्र में तेज बिकवाली और वैश्विक कमोडिटी बाजार में नई आपूर्ति चिंताओं के बाद आया है। मिडिल ईस्ट की आपूर्ति में व्यवधान बढ़ने के बाद हाल ही में लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई। युद्ध के हमलों के बीच कतर में स्थित स्मेल्टर कतालम ने गैस आपूर्ति को बंद कर दी और बहरीन से शिपमेंट बंद हो गया।

होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के आवागमन में आई बाधाओं ने मध्य पूर्व में उत्पादित धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मध्य पूर्व वैश्विक एल्यूमीनियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कमोडिटी से जुड़े क्षेत्रों में लाभ के बावजूद, व्यापक बाजार में अस्थिरता बनी रही। निफ्टी आईटी पर दबाव बना रहा और इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इंडिया वीआईएक्स लगभग 9 प्रतिशत गिरकर 19.24 पर आ गया। इसके अलावा अधिकतर क्षेत्रीय सूचकांकों ने मामूली लाभ के साथ काम किया।

ये भी पढ़ें

Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में जबरदस्त मंदी, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट
कारोबार
Gold Rate Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 02:26 pm

Hindi News / Business / Israel Iran War: युद्ध के बीच मेटल शेयरों में देखी जा रही भारी तेजी, हिंडाल्को और टाटा स्टील समेत कई स्टॉक्स उछले

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Venezuelan Gold: अमेरिकी बाजारों में पहुंचेगा वेनेजुएला का 1000 किलो सोना, ट्रंप प्रशासन के साथ हुई बड़ी डील

Venezuelan Gold
कारोबार

Gold Rate Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में जबरदस्त मंदी, जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

गलत तरीके से बाल काटना सैलून को पड़ा भारी, महिला ने मांगा था 5.2 करोड़ का मुआवजा, जानिए कितना मिला

supreme court bad haircut case
कारोबार

चीन से आई एक खबर और उछल गए रिलायंस और MRPL जैसी रिफाइनरी कंपनियों के शेयर, सरकारी तेल कंपनियों में भी तेजी

Refinery Companies Share
कारोबार

Baran: 2.13 लाख हैक्टेयर में गेहूं की रेकॉर्ड बुवाई, 10 लाख MT उत्पादन की उम्मीद, जानें कब से शुरू होगी MSP पर खरीद

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.