Israel Iran War: युद्ध के बीच मेटल शेयरों में देखी जा रही भारी तेजी, हिंडाल्को और टाटा स्टील समेत कई स्टॉक्स उछले

धातु शेयरों में तेजी (PC: AI)
मिडिल ईस्ट में संकट के बीच मेटल मार्केट में तेजी देखने को मिली है। आपूर्ति बाधित होने से एल्यूमीनियम की कीमतों में उछाल आया है। धातु बाजार में आई तेजी के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि के बाद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।
निफ्टी-50 पर सबसे ज्यादा तेजी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर में 6.1 फीसदी देखने को मिली है। टाटा स्टील के शेयर में 2.4 फीसदी और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में 1.9 फीसदी की तेजी देखी गई। मेटल शेयरों में तेजी बेंचमार्क इंडेक्स से आगे बढ़ गई।
Nalco (नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी) के शेयर में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। वेदांता के शेयरों में 4.7 प्रतिशत, हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 2.3 प्रतिशत और जेएसडब्ल्यू स्टील में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मेटल शेयरों में बढ़त ने निफ्टी मेटल इंडेक्स को 3.1 प्रतिशत ऊपर धकेल दिया, जिससे यह सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टोरल इंडेक्स बन गया।
मेटल शेयरों में उछाल पिछले सत्र में तेज बिकवाली और वैश्विक कमोडिटी बाजार में नई आपूर्ति चिंताओं के बाद आया है। मिडिल ईस्ट की आपूर्ति में व्यवधान बढ़ने के बाद हाल ही में लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई। युद्ध के हमलों के बीच कतर में स्थित स्मेल्टर कतालम ने गैस आपूर्ति को बंद कर दी और बहरीन से शिपमेंट बंद हो गया।
होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के आवागमन में आई बाधाओं ने मध्य पूर्व में उत्पादित धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मध्य पूर्व वैश्विक एल्यूमीनियम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कमोडिटी से जुड़े क्षेत्रों में लाभ के बावजूद, व्यापक बाजार में अस्थिरता बनी रही। निफ्टी आईटी पर दबाव बना रहा और इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इंडिया वीआईएक्स लगभग 9 प्रतिशत गिरकर 19.24 पर आ गया। इसके अलावा अधिकतर क्षेत्रीय सूचकांकों ने मामूली लाभ के साथ काम किया।
