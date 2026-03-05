Israel Iran War: युद्ध के बीच मेटल शेयरों में देखी जा रही भारी तेजी, हिंडाल्को और टाटा स्टील समेत कई स्टॉक्स उछले

मेटल शेयरों में उछाल पिछले सत्र में तेज बिकवाली और वैश्विक कमोडिटी बाजार में नई आपूर्ति चिंताओं के बाद आया है। मिडिल ईस्ट की आपूर्ति में व्यवधान बढ़ने के बाद हाल ही में लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमीनियम की कीमतों में वृद्धि हुई। युद्ध के हमलों के बीच कतर में स्थित स्मेल्टर कतालम ने गैस आपूर्ति को बंद कर दी और बहरीन से शिपमेंट बंद हो गया।