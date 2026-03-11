Gold Silver Price Today: लुढ़क गए सोने के भाव, चांदी में जारी है भारी-भरकम गिरावट, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का भाव 665 रुपये की गिरावट के साथ 1,62,638 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। मुनाफावसूली के चलते सोने में यह गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, भूराजनीतिक अनिश्चितताओं और डॉलर में कमजोरी के चलते सोने में गिरावट सीमित रही है। डॉलर इंडेक्स मामूली गिरकर 98.79 पर आ गई है। इससे दूसरी करेंसीज के लिए सोना किफायती हो गया है।