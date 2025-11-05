क्या बेटी को पीहर और ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का हक है? जान लीजिए बंटवारे से जुड़े सारे नियम

Hindu Succession Act: क्या हिंदू बेटियों को भी उत्तराधिकार में बेटियों के बराबर ही अधिकार हैं? पीहर और ससुराल की प्रॉपर्टी में बेटी के हिस्से को लेकर क्या नियम हैं? बंटवारा हर घर में होता है। इसलिए इन सवाल का जवाब पता होना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत में हिंदू कानून शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हिंदुओं, बौद्धों, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है। हिंदू कानून प्राचीन धर्मग्रंथों से लिया गया है और समय के साथ न्यायिक व्याख्याओं और निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। हिंदुओं पर लागू कुछ कानूनों को 1956 में संहिताबद्ध किया गया। उस समय हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू एडोप्शन एंड मैंटेनेंस एक्ट और हिंदू अल्पसंख्यकता और संरक्षकता अधिनियम पारित किए गए।