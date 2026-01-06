Share Market: लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स लुढ़के

बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 376 अंकों की गिरावट के साथ 85,063 के स्तर पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत भी सेंसेक्स ने कमजोरी के साथ की थी, दोपहर के बाद बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स और फिसल गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर करीब 85,397 और निचला स्तर लगभग 84,900 के आसपास रहा। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 71 अंकों की कमजोरी के साथ 26,178 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने दिन में 26,273 का उच्च और 26,124 का निचला स्तर देखा।