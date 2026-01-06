Share Market: लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स लुढ़के

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Freepik)
भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद कमजोरी के साथ बंद हुआ। दिनभर सीमित दायरे में घूमने के बाद बिकवाली के दबाव ने बाजार को निचले स्तरों पर ला दिया। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए, जबकि कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।
बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 376 अंकों की गिरावट के साथ 85,063 के स्तर पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत भी सेंसेक्स ने कमजोरी के साथ की थी, दोपहर के बाद बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स और फिसल गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर करीब 85,397 और निचला स्तर लगभग 84,900 के आसपास रहा। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 71 अंकों की कमजोरी के साथ 26,178 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने दिन में 26,273 का उच्च और 26,124 का निचला स्तर देखा।
आज के कारोबार में आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में दबाव देखा गया। कई दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ा। मेटल सेक्टर में भी मुनाफावसूली हावी रही। दूसरी ओर फार्मा और कुछ बैंकिंग शेयरों में सीमित खरीदारी देखने को मिली, जिससे गिरावट कुछ हद तक थमी। बाजार में कुल मिलाकर गिरावट का रुख बना रहा।
निफ्टी 50 के शेयरों में चुनिंदा कंपनियां ही हरे निशान में रहीं। कुछ फार्मा और ऑटो शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया और सीमित बढ़त दर्ज की। इसके विपरीत आईटी, मेटल और चुनिंदा पीएसयू शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। कई बड़े हैवीवेट शेयरों के कमजोर प्रदर्शन ने इंडेक्स पर दबाव बनाए रखा। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी उतार-चढ़ाव का माहौल रहा, जहां कुछ शेयरों में तेजी तो कई में गिरावट देखने को मिली।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग