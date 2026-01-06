6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कारोबार

Share Market: लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स लुढ़के

शेयर बाजार मंगलवार को कमजोरी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक गिरकर 85,063 और निफ्टी 71 अंक टूटकर 26,178 पर बंद हुआ। आईटी और मेटल शेयरों में दबाव रहा, जबकि चुनिंदा सेक्टरों में सीमित खरीदारी दिखी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 06, 2026

Stock market update

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: Freepik)

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद कमजोरी के साथ बंद हुआ। दिनभर सीमित दायरे में घूमने के बाद बिकवाली के दबाव ने बाजार को निचले स्तरों पर ला दिया। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए, जबकि कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली।

Sensex Nifty Closing आंकड़े

बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 376 अंकों की गिरावट के साथ 85,063 के स्तर पर बंद हुआ। दिन की शुरुआत भी सेंसेक्स ने कमजोरी के साथ की थी, दोपहर के बाद बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स और फिसल गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर करीब 85,397 और निचला स्तर लगभग 84,900 के आसपास रहा। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 71 अंकों की कमजोरी के साथ 26,178 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने दिन में 26,273 का उच्च और 26,124 का निचला स्तर देखा।

आईटी और मेटल के शेयर गिरे

आज के कारोबार में आईटी, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में दबाव देखा गया। कई दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे इंडेक्स पर नकारात्मक असर पड़ा। मेटल सेक्टर में भी मुनाफावसूली हावी रही। दूसरी ओर फार्मा और कुछ बैंकिंग शेयरों में सीमित खरीदारी देखने को मिली, जिससे गिरावट कुछ हद तक थमी। बाजार में कुल मिलाकर गिरावट का रुख बना रहा।

टॉप गेनर्स और लूजर्स का हाल

निफ्टी 50 के शेयरों में चुनिंदा कंपनियां ही हरे निशान में रहीं। कुछ फार्मा और ऑटो शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया और सीमित बढ़त दर्ज की। इसके विपरीत आईटी, मेटल और चुनिंदा पीएसयू शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। कई बड़े हैवीवेट शेयरों के कमजोर प्रदर्शन ने इंडेक्स पर दबाव बनाए रखा। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी उतार-चढ़ाव का माहौल रहा, जहां कुछ शेयरों में तेजी तो कई में गिरावट देखने को मिली।

ये भी पढ़ें

क्या 2026 में Post Office की बचत योजनाओं की ब्याज दरें होंगी कम? आ सकता है बड़ा फैसला
बिजनेस यूटिलिटी न्यूज
post office schemes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 03:46 pm

Hindi News / Business / Share Market: लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट, IT और मेटल स्टॉक्स लुढ़के

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

50,000 रुपये है सैलरी तो भी बन सकता है 1 करोड़ का फंड, जानिए पूरा कैलकुलेशन

1 crore sip
कारोबार

EV Batteries: कार की बैटरियों को दिया जाएगा आधार जैसा नंबर, रास्ते में चार्ज खत्म होने की चिंता से मिलेगा छुटकारा

EV Batteries
कारोबार

Bank Holidays 2026: जनवरी में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday 2026
कारोबार

Copper Price: महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज, बर्तन और दूसरे किचन के सामान, यह है वजह

Copper prices at record highs
कारोबार

एक साल में 40% से ज्यादा चढ़ा Adani का ये स्टॉक, अब आगे क्या अनुमान?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.