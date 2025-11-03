SIP Calculator: सिर्फ 5500 रुपये महीने की बचत से शुरू करें निवेश, कम समय में जमा हो जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड

कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Gemini)
SIP Calculator: लंबे समय में आप एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो कंपाउंडिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगर आप तेजी से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो समय के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम हर साल बढ़ती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए।
अगर आप 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 15 साल तक 5000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 23,79,657 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस निवेश में 10% एनुअल स्टेप अप जोड़ देते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर 41,37,359 रुपये मिलेंगे। यानी आपको 17,57,702 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं।
एनुअल स्टेप अप में निवेशक को अपनी निवेश की रकम में हर साल एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। अगर आप 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं और आपने 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखा है, तो अगले साल से आपको 110 रुपये प्रति माह की एसआईपी करनी होगी। हर साल यह रकम 10 फीसदी बढ़ जाएगी।
म्यूचुअल फंड में आप 10% एनुअल स्टेप अप के साथ 5500 रुपये महीने की एसआईपी 20 साल तक करें, तो 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,02,47,261 रुपये जमा हो सकते हैं। इसमें 37,80,150 रुपये आपकी निवेश राशि और 64,67,111 रुपये ब्याज आय होगी।
|वर्ष
|मासिक SIP (₹)
|वार्षिक निवेश (₹)
|संचयी निवेश (₹)
|फंड मूल्य (₹)
|ब्याज/लाभ (₹)
|1
|5,500
|66,000
|66,000
|70,392
|4,392
|2
|6,050
|72,600
|1,38,600
|1,63,099
|24,499
|3
|6,655
|79,860
|2,18,460
|2,75,084
|56,624
|4
|7,321
|87,852
|3,06,312
|4,11,974
|1,05,662
|5
|8,053
|96,636
|4,02,948
|5,80,963
|1,78,015
|6
|8,858
|1,06,296
|5,09,244
|7,90,889
|2,81,645
|7
|9,744
|1,16,928
|6,26,172
|10,52,255
|4,26,083
|8
|10,718
|1,28,616
|7,54,788
|13,77,294
|6,22,506
|9
|11,790
|1,41,480
|8,96,268
|17,80,063
|8,83,795
|10
|12,969
|1,55,628
|10,51,896
|22,77,547
|12,25,651
|11
|14,266
|1,71,192
|12,23,088
|28,89,798
|16,66,710
|12
|15,693
|1,88,316
|14,11,404
|36,41,120
|22,29,716
|13
|17,262
|2,07,144
|16,18,548
|45,60,233
|29,41,685
|14
|18,988
|2,27,856
|18,46,404
|56,81,480
|38,35,076
|15
|20,887
|2,50,644
|20,97,048
|70,35,053
|49,38,005
|16
|22,975
|2,75,700
|23,72,748
|86,65,263
|62,92,515
|17
|25,272
|3,03,264
|26,76,012
|1,06,15,903
|79,39,891
|18
|27,799
|3,33,588
|30,09,600
|1,29,36,523
|99,26,923
|19
|30,579
|3,66,948
|33,76,548
|1,56,87,966
|1,23,11,418
|20
|33,637
|4,03,644
|37,80,150
|1,02,47,261
|64,67,111
हर साल अपने एसआईपी योगदान में थोड़ा सा इजाफा करके आप कम समय में अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। इस निवेश में अगर आप एनुअल स्टेप अप नहीं रखते हैं, तो 26 साल में जाकर आपके पास 1 करोड़ रुपये का फंड जमा होगा। सिर्फ 10 फीसदी के एनुअल स्टेप अप से आप 6 साल पहले अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
