Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SIP Calculator: सिर्फ 5500 रुपये महीने की बचत से शुरू करें निवेश, कम समय में जमा हो जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड

SIP Calculator: लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के लिए नियमित निवेश और धैर्य की जरूरत होती है। कंपाउंडिंग और एनुअल स्टेप अप की मदद से मोटा पैसा बनाया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 03, 2025

SIP Calculator

कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Gemini)

SIP Calculator: लंबे समय में आप एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो कंपाउंडिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगर आप तेजी से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो समय के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम हर साल बढ़ती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए।

अगर आप 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 15 साल तक 5000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको 23,79,657 रुपये मिलेंगे। अगर आप इस निवेश में 10% एनुअल स्टेप अप जोड़ देते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर 41,37,359 रुपये मिलेंगे। यानी आपको 17,57,702 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं।

क्या होता है एनुअल स्टेप अप?

एनुअल स्टेप अप में निवेशक को अपनी निवेश की रकम में हर साल एक तय प्रतिशत का इजाफा करना होता है। अगर आप 100 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं और आपने 10 फीसदी एनुअल स्टेप अप रखा है, तो अगले साल से आपको 110 रुपये प्रति माह की एसआईपी करनी होगी। हर साल यह रकम 10 फीसदी बढ़ जाएगी।

कैसे जमा होंगे 1 करोड़ रुपये?

म्यूचुअल फंड में आप 10% एनुअल स्टेप अप के साथ 5500 रुपये महीने की एसआईपी 20 साल तक करें, तो 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,02,47,261 रुपये जमा हो सकते हैं। इसमें 37,80,150 रुपये आपकी निवेश राशि और 64,67,111 रुपये ब्याज आय होगी।

वर्षमासिक SIP (₹)वार्षिक निवेश (₹)संचयी निवेश (₹)फंड मूल्य (₹)ब्याज/लाभ (₹)
15,50066,00066,00070,3924,392
26,05072,6001,38,6001,63,09924,499
36,65579,8602,18,4602,75,08456,624
47,32187,8523,06,3124,11,9741,05,662
58,05396,6364,02,9485,80,9631,78,015
68,8581,06,2965,09,2447,90,8892,81,645
79,7441,16,9286,26,17210,52,2554,26,083
810,7181,28,6167,54,78813,77,2946,22,506
911,7901,41,4808,96,26817,80,0638,83,795
1012,9691,55,62810,51,89622,77,54712,25,651
1114,2661,71,19212,23,08828,89,79816,66,710
1215,6931,88,31614,11,40436,41,12022,29,716
1317,2622,07,14416,18,54845,60,23329,41,685
1418,9882,27,85618,46,40456,81,48038,35,076
1520,8872,50,64420,97,04870,35,05349,38,005
1622,9752,75,70023,72,74886,65,26362,92,515
1725,2723,03,26426,76,0121,06,15,90379,39,891
1827,7993,33,58830,09,6001,29,36,52399,26,923
1930,5793,66,94833,76,5481,56,87,9661,23,11,418
2033,6374,03,64437,80,1501,02,47,26164,67,111

कम समय में पूरा होगा आपका गोल

हर साल अपने एसआईपी योगदान में थोड़ा सा इजाफा करके आप कम समय में अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं। इस निवेश में अगर आप एनुअल स्टेप अप नहीं रखते हैं, तो 26 साल में जाकर आपके पास 1 करोड़ रुपये का फंड जमा होगा। सिर्फ 10 फीसदी के एनुअल स्टेप अप से आप 6 साल पहले अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

40 लाख के होम लोन पर लोग चुकाते हैं 60 लाख रुपये ब्याज, क्या करें कि इंटरेस्ट फ्री हो जाए कर्ज?
कारोबार
home loan calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Business / SIP Calculator: सिर्फ 5500 रुपये महीने की बचत से शुरू करें निवेश, कम समय में जमा हो जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, उछल गए भाव, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Price Today
कारोबार

Bank Holiday: इस हफ्ते चार दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

Bank holiday
कारोबार

Home Loan Interest Rates: होम लोन पर ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए प्रोसेसिंग फीस और दूसरी डिटेल्स

Home Loan Interest Rates
कारोबार

बैंक कर्मचारी लंच टाइम का बहाना बनाकर काम नहीं रोक सकते, जानिए क्या है RBI का नियम

Lunch Time in Bank
कारोबार

Gold Price Today: 1 हफ्ते में काफी टूट गए सोने के भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स और तनिष्क में आज किस भाव बिक रहा गोल्ड

Gold Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.