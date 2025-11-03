SIP Calculator: सिर्फ 5500 रुपये महीने की बचत से शुरू करें निवेश, कम समय में जमा हो जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा का फंड

SIP Calculator: लंबे समय में आप एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो कंपाउंडिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। अगर आप तेजी से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो समय के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम हर साल बढ़ती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या एसआईपी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ना चाहिए।