40 लाख के होम लोन पर लोग चुकाते हैं 60 लाख रुपये ब्याज, क्या करें कि इंटरेस्ट फ्री हो जाए कर्ज?

-भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर 7.50 से 8.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पर 7.45 से 9.50 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 7.35 से 10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-पंजाब नेशनल बैंक होम लोन पर 7.45 से 9.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 7.35 से 10.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-केनरा बैंक होम लोन पर 7.40 से 10.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर 7.35 फीसदी से 9.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-एचडीएफसी बैंक होम लोन पर 7.90 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-आईसीआईसीआई बैंक होम लोन पर 7.99 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

-एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन पर 7.50 फीसदी की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है।