40 लाख के होम लोन पर लोग चुकाते हैं 60 लाख रुपये ब्याज, क्या करें कि इंटरेस्ट फ्री हो जाए कर्ज?

Home Loan लेने से घर की खरीदारी आसान हो जाती है। नौकरीपेशा लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे एक साथ पूरा पेमेंट करके घर खरीद सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन में आप लोन अवधि के दौरान मूलधन से भी अधिक ब्याज चुका देते हैं। ऐसे में होम लोन लेने वाले लोगों को इन पैसों की चिंता खाए रहती है। लेकिन एक ऐसा तरीका है, जिससे आपकी यह चिंता दूर हो सकती है। यानी आपको अपनी जेब से एक भी रुपया होम लोन के ब्याज के रूप में नहीं देना होगा। इससे पहले आइए जानते हैं कि होम लोन पर प्रमुख बैंक कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
|बैंक का नाम
|न्यूनतम ब्याज दर (%)
|अधिकतम ब्याज दर (%)
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|7.50
|8.95
|बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
|7.45
|9.50
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
|7.35
|10.00
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|7.45
|9.35
|बैंक ऑफ इंडिया (BoI)
|7.35
|10.35
|केनरा बैंक
|7.40
|10.25
|सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
|7.35
|9.40
|एचडीएफसी बैंक
|7.90
|—
|आईसीआईसीआई बैंक
|7.99
|—
|एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस
|7.50
|—
अगर आप एसबीआई से 7.50% की न्यूनतम ब्याज दर पर 30 साल के लिए 40 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 27,969 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल 60,68,689 रुपये ब्याज चुकाएंगे।
|विवरण
|राशि (₹)
|लोन राशि (Principal)
|40,00,000
|ब्याज दर (Interest Rate)
|7.50% प्रति वर्ष
|लोन अवधि (Tenure)
|30 वर्ष (360 महीने)
|मासिक ईएमआई (Monthly EMI)
|27,969
|कुल ब्याज भुगतान (Total Interest Payable)
|60,68,689
|कुल चुकाई गई राशि (Principal + Interest)
|1,00,68,689
जिस दिन आप होम लोन लें, उसी दिन म्यूचुअल फंड में एक छोटी रकम की एसआईपी शुरू कर दें। यह एसआईपी की रकम होम लोन ईएमआई की तुलना में बेहद कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा।
|विवरण
|राशि (₹ में)
|मासिक निवेश राशि (SIP Amount)
|2,300
|निवेश अवधि (Investment Period)
|30 वर्ष (360 महीने)
|कुल निवेश राशि (Total Invested Amount)
|8,28,000
|अनुमानित ब्याज आय (Estimated Returns)
|62,58,238
|कुल फंड मूल्य (Total Corpus After 30 Years)
|70,86,238
जिस दिन आप 40 लाख का होम लोन लें, उसी दिन म्यूचुअल फंड में 2300 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर दें। 27,969 रुपये की होम लोन की ईएमआई की तुलना में 2300 रुपये काफी कम हैं। लेकिन ये काफी बड़ा काम करने वाले हैं।
आप 2300 रुपये महीने की एसआईपी को 30 वर्षों तक जारी रखें। इस तरह 30 साल बाद आपके पास 70,86,238 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 8,28,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 62,58,238 रुपये ब्याज आय होगी। यह ब्याज आय आपके होम लोन में लगने वाले ब्याज से अधिक है। इस तरह यह एसआईपी आपके होम लोन के ब्याज की भरपाई कर देगी, बल्कि आपको अतिरिक्त पैसा भी मिल जाएगा। एसआईपी कैलकुलेशन में हमने यहां औसतन सालाना ब्याज दर 12 फीसदी ली है।
