Real Estate News: कहीं फ्लैट खरीदना न बन जाए लाइफ की सबसे बड़ी गलती! पैसा देने से पहले चेक कर लें ये 10 चीजें

Real Estate News: बढ़िया लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ग्राहक ने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा लेकिन बाद में प्रोजेक्ट ही रुक गया, क्योंकि बिल्डर के पास पूरी अप्रूवल्स नहीं थीं। भारत में ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा दी, लेकिन पजेशन ही नहीं मिल पायी। इसके अलावा कमजोर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पजेशन में देरी और वादे तोड़ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी देखने को मिलता है। भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आए, इसके लिए आपको फ्लैट खरीदने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये क्या हैं।