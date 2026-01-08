Silver Price Crashes: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 2 दिन में 18,000 रुपये टूटी! अब आगे क्या?

HSBC बैंक ने 2026 के लिए औसत कीमत का अनुमान बढ़ाकर 68.25 डॉलर प्रति आउंस कर दिया है, जो पहले के 44.50 डॉलर प्रति आउंस के अनुमान से काफी ऊपर है, लेकिन 2027 में कीमतों में बड़ी गिरावट की भी आशंका है। जो कि 57 डॉलर प्रति आउंस तक है। 2029 तक कीमतें और नरम होकर USD 47 डॉलर के आसपास रह सकती हैं। कमजोर पड़े अमेरिकी डॉलर और संस्थागत खरीदारी से सपोर्ट मिलने के बावजूद, HSBC ने चेतावनी दी है कि इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर पड़ रही है, जबकि ऊंची कीमतों की वजह से ज्वेलरी खरीदारी भी सुस्त बनी हुई है।