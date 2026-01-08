Debt Free Life: कर्ज के जाल में फंसने से बचना है? लाइफ में इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

बड़ी संख्या में लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। (PC: AI)
Financial Planning Tips: बाय नाउ-पे लेटर और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर खरीदारी के लिए युवाओं को लुभाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में आइफोन खरीदने वाले करीब 70% ग्राहक ईएमआई पर इसे खरीदते हैं। वहीं, 50,000 रुपये महीने से कम कमाने वाले 93% लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। ईएमआई ऑप्शन नहीं, जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। जानें कर्ज के इस चक्रव्यूह से कैसे निकलें।
50:35:15 के नियम के तहत इनकम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। साथ ही एक्सट्रा इनकम के सोर्स तलाशें।
बजट बनाएं: दो महीने तक इनकम और खर्च का हिसाब रखें।
इमरजेंसी फंड : हर महीने 10,000-15,000 का छोटा फंड अलग रख लें। इससे अचानक खर्च होने पर नया लोन नहीं लेना पड़ेगा।
मिनिमम पेमेंट : क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट वक्त पर करें चाहे कितना भी दबाव हो।
फालतू खर्ची बंद करें : जिम, ओटीटी, क्लब जैसी कई मेंबरशिप ले लेते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। इन खर्चों को कम करें।
