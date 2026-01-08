Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट, जेवर खरीदने वालों को मिली राहत

Gold Silver Price Today: जूलरी खरीदने की सोच रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सोने की कीमतों में तेजी थमती दिख रही है। गुरुवार को सोने की कीमत लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। घरेलू वायदा बाजार में भी कीमतों में गिरावट है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.54 फीसदी या 742 रुपये की गिरावट के साथ 1,37,267 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी के बीच मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स इस समय 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर है। वहीं, बेंचमार्क 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड में भी रिकवरी आई है।