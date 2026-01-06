6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कारोबार

Copper Price: महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज, बर्तन और दूसरे किचन के सामान, यह है वजह

Copper Price: तांबे की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई की कमी के चलते कीमतें ऊपर जा रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 06, 2026

Copper prices at record highs

तांबे की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। (PC: AI)

Copper Price: वैश्विक बाजार में तांबे की रेकॉर्ड तोड़ कीमतों का असर अब सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार को कॉपर का भाव 13,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन (1300 रुपए किलो) से ऊपर पहुंच गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तेजी सप्लाई की कमी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का नतीजा है। कॉपर की मांग में तेज उछाल के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार प्रमुख कारण माना जा रहा है।

बड़े हादसे का खतरा

एसपी एंजेल के एनालिस्ट जॉन के अनुसार, मौजूदा कीमतें भी नई खनन परियोजनाओं में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया की कई पुरानी खदानें अपनी डिजाइन क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही हैं, जिससे बड़े हादसों का खतरा बढ़ गया है। हाल के महीनों में इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग खदान में दुर्घटना और चिली की मैनटोवर्डे खदान में हड़ताल ने सप्लाई संकट की आशंकाओं को और मजबूत किया है।

घरेलू बाजार पर असर

इस वैश्विक तेजी का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। एमसीएक्स पर तांबा 1300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। पीतल और एल्युमीनियम के दाम भी तेज हुए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में एयर कंडीशनर, फ्रिज, मिक्सर- ग्राइंडर, कुकवेयर, बाथवेयर और तांबे के बर्तन जैसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं। कंपनियां तांबा और एल्युमीनियम की कीमतें रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण घरेलू उपकरण और कुकवेयर श्रेणी में 5 से 7 फीसदी तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

अमूल मस्ती दही क्वालिटी टेस्ट में फेल! कंपनी की आई सफाई; कहा हमें नहीं पता कि…
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 01:00 pm

Hindi News / Business / Copper Price: महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज, बर्तन और दूसरे किचन के सामान, यह है वजह

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Bank Holidays 2026: जनवरी में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday 2026
कारोबार

एक साल में 40% से ज्यादा चढ़ा Adani का ये स्टॉक, अब आगे क्या अनुमान?

कारोबार

फूड डिलीवरी ऐप्स की लूट! रेस्टोरेंट में सस्ता लेकिन ऐप्स पर महंगा खाना; पढ़कर चौंक जाएंगे

कारोबार

Budget 2026: महिलाओं को मिल सकता है अलग क्रेडिट कार्ड और सस्ता लोन, जनधन खाता बनेगा गेमचेंजर

Budget 2026
कारोबार

Gold Silver Price Today: लगातार ऊपर जा रहे सोने के भाव, चांदी में आज भी भारी-भरकम उछाल, जानिए लेटेस्ट दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.