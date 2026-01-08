सैलरीड क्लास के लिए PF पर आने वाली है अच्छी खबर! सरकार इसी साल करेगी ऐलान

ये मुद्दा तब एक बार फिर गर्मा गया, जब इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय को चार महीने के अंदर वेज सीलिंग की समीक्षा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को 4 महीने के अंदर, यानी मई 2026 तक इस सीमा को रिवाइज करने पर फैसला लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इतने सालों से रिवीजन न होना मनमाना है और इससे स्कीम की कवरेज कम हो रही है। इसलिए, अब सरकार फिर से विचार कर रही है कि सीमा को 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाए। अधिकारियों का कहना है कि समीक्षा में मौजूदा सैलरी, महंगाई और फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी कवरेज को बढ़ाने की जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा। यह नई चर्चा नए लेबर कोड्स की नोटिफिकेशन के साथ ही हो रही है, जिन्हें आने वाले कुछ महीनों में लागू किया जाना है।