ये 3 बड़े फैसले तय करते हैं साल भर की कमाई का भविष्य, जानिए ​डिटेल

जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, तो उसके साथ खर्च करने के विकल्प भी बढ़ जाते हैं। इस समय यह तय करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अतिरिक्त आय का उपयोग जीवनशैली बढ़ाने में किया जाए या फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया जाए। कई मामलों में आय बढ़ने के साथ खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, जिससे बचत के आसार सीमित रह जाते हैं। फाइनेंस से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि जब आय में वृद्धि हुई हो, तो ऐसे समय में लिए गए निर्णय भविष्य की स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह चरण बतात है कि सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाना कितना आवश्यक हो सकता है।