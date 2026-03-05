Venezuelan Gold: अमेरिकी बाजारों में पहुंचेगा वेनेजुएला का 1000 किलो सोना, ट्रंप प्रशासन के साथ हुई बड़ी डील

यह सौदा ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ सप्ताह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक कथित ड्रग केस में गिरफ्तार कर सत्ता से हटा दिया था, जिसके बाद वहां की सरकार अस्थिर हो गई और अमेरिका ने देश के तेल संसाधनों पर वास्तविक नियंत्रण हासिल कर लिया। यह नया समझौता अमेरिका और वेनेजुएला के बीच मजबूत होते संबंधों और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यावसायिक सहयोग को दर्शाता है।