Home Loan में अपनाएंगे यह रणनीति तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा ब्याज, 30 लाख के कर्ज पर समझिए गणित

होम लोन में लंबे समय में काफी ज्यादा ब्याज चुकाना होता है। (PC: Freepik)
Home Loan at Zero Interest: आम आदमी के हिसाब से देखें, तो होम लोन सबसे लंबी अवधि का लोन होता है। आमतौर पर घर किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी होती है और होम लोन उसके द्वारा लिया गया सबसे बड़ा लोन होता है। बहुत से लोगों को यह बात परेशान करती रहती है कि उन्हें होम लोन में काफी ज्यादा रकम ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी। बहुत बार होम लोन में ग्राहकों को मूलधन से ज्यादा तो ब्याज चुकाना पड़ जाता है। ऐसे में कुछ लोग तो होम लोन लेने से ही पीछे हट जाते हैं।
पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। क्या हो कि आप होम लोन लें और 1 रुपया भी ब्याज न चुकाएं। चौंक गए ना। लेकिन ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।
जब आप होम लोन लें, तो उसके साथ ही एक बहुत छोटी सी रकम की एसआईपी भी शुरू कर दें। यह आपकी मंथली लोन ईएमआई की तुलना में बहुत छोटी सी रकम होगी। सिर्फ 1500 से 2000 रुपये महीने की एसआईपी से काम हो जाएगा। आपके लोन की अवधि पूरी होने तक इस एसआईपी से आप इतना रिटर्न कमा लेंगे, जो आपके लोन के कुल ब्याज से भी ज्यादा होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक की होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7.50 फीसदी है। अगर आप इस रेट पर 30 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई 20,976 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 45,51,517 रुपये चुकाएंगे। यह मूलधन से काफी ज्यादा रकम है।
|विवरण
|आंकड़े
|बैंक का नाम
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|लोन राशि (Principal)
|₹30,00,000
|ब्याज दर (Interest Rate)
|7.50% प्रतिवर्ष
|लोन अवधि (Loan Tenure)
|30 वर्ष (360 महीने)
|मासिक EMI
|₹20,976
|कुल ब्याज राशि (Total Interest Payable)
|₹45,51,517
|कुल भुगतान (Principal + Interest)
|₹75,51,517
अब अगर आप होम लोन लेने के साथ ही म्यूचुअल फंड में 1700 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर दें, तो 30 साल में आपके पास 52,37,654 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 6,12,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 46,25,654 रुपये ब्याज आए होगी। इस निवेश में हमने सालाना औसत ब्याज दर 12 फीसदी रखी है।
|विवरण
|आंकड़े
|निवेश माध्यम
|म्यूचुअल फंड (SIP)
|मासिक निवेश राशि
|₹1,700
|निवेश अवधि
|30 वर्ष (360 महीने)
|कुल निवेश राशि (Principal Invested)
|₹6,12,000
|अनुमानित औसत रिटर्न दर (Annual Return Rate)
|12% प्रतिवर्ष
|कुल फंड मूल्य (Maturity Value)
|₹52,37,654
|कुल ब्याज / रिटर्न (Total Gain)
|₹46,25,654
इस तरह आप लोन अवधि के दौरान सिर्फ 1700 रुपये महीने की एसआईपी से 46,25,654 रुपये रिटर्न कमा लेंगे, जो लोन अवधि में चुकाए गए 45,51,517 रुपये के ब्याज से अधिक है। इस तरह आपका होम लोन एक तरह से ब्याज फ्री हो जाएगा।
