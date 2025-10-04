Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Home Loan में अपनाएंगे यह रणनीति तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा ब्याज, 30 लाख के कर्ज पर समझिए गणित

Home Loan at Zero Interest: होम लोन में भले ही ब्याज दर कम हो, लेकिन लंबे समय में यह ब्याज काफी अधिक हो जाता है। अधिकांश मामलों में कुल ब्याज मूलधन से भी आगे निकल जाता है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 04, 2025

Home Loan at Zero Interest

होम लोन में लंबे समय में काफी ज्यादा ब्याज चुकाना होता है। (PC: Freepik)

Home Loan at Zero Interest: आम आदमी के हिसाब से देखें, तो होम लोन सबसे लंबी अवधि का लोन होता है। आमतौर पर घर किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी होती है और होम लोन उसके द्वारा लिया गया सबसे बड़ा लोन होता है। बहुत से लोगों को यह बात परेशान करती रहती है कि उन्हें होम लोन में काफी ज्यादा रकम ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी। बहुत बार होम लोन में ग्राहकों को मूलधन से ज्यादा तो ब्याज चुकाना पड़ जाता है। ऐसे में कुछ लोग तो होम लोन लेने से ही पीछे हट जाते हैं।

पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। क्या हो कि आप होम लोन लें और 1 रुपया भी ब्याज न चुकाएं। चौंक गए ना। लेकिन ऐसा हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।

होम लोन को कैसे ब्याज फ्री बनाएं?

जब आप होम लोन लें, तो उसके साथ ही एक बहुत छोटी सी रकम की एसआईपी भी शुरू कर दें। यह आपकी मंथली लोन ईएमआई की तुलना में बहुत छोटी सी रकम होगी। सिर्फ 1500 से 2000 रुपये महीने की एसआईपी से काम हो जाएगा। आपके लोन की अवधि पूरी होने तक इस एसआईपी से आप इतना रिटर्न कमा लेंगे, जो आपके लोन के कुल ब्याज से भी ज्यादा होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं।

30 लाख के होम लोन पर EMI

भारतीय स्टेट बैंक की होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7.50 फीसदी है। अगर आप इस रेट पर 30 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई 20,976 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 45,51,517 रुपये चुकाएंगे। यह मूलधन से काफी ज्यादा रकम है।

विवरणआंकड़े
बैंक का नामभारतीय स्टेट बैंक (SBI)
लोन राशि (Principal)₹30,00,000
ब्याज दर (Interest Rate)7.50% प्रतिवर्ष
लोन अवधि (Loan Tenure)30 वर्ष (360 महीने)
मासिक EMI₹20,976
कुल ब्याज राशि (Total Interest Payable)₹45,51,517
कुल भुगतान (Principal + Interest)₹75,51,517

सिर्फ 1700 रुपये महीने की SIP

अब अगर आप होम लोन लेने के साथ ही म्यूचुअल फंड में 1700 रुपये महीने की एसआईपी शुरू कर दें, तो 30 साल में आपके पास 52,37,654 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 6,12,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 46,25,654 रुपये ब्याज आए होगी। इस निवेश में हमने सालाना औसत ब्याज दर 12 फीसदी रखी है।

विवरणआंकड़े
निवेश माध्यमम्यूचुअल फंड (SIP)
मासिक निवेश राशि₹1,700
निवेश अवधि30 वर्ष (360 महीने)
कुल निवेश राशि (Principal Invested)₹6,12,000
अनुमानित औसत रिटर्न दर (Annual Return Rate)12% प्रतिवर्ष
कुल फंड मूल्य (Maturity Value)₹52,37,654
कुल ब्याज / रिटर्न (Total Gain)₹46,25,654

ऐसे ब्याज फ्री होगा होम लोन

इस तरह आप लोन अवधि के दौरान सिर्फ 1700 रुपये महीने की एसआईपी से 46,25,654 रुपये रिटर्न कमा लेंगे, जो लोन अवधि में चुकाए गए 45,51,517 रुपये के ब्याज से अधिक है। इस तरह आपका होम लोन एक तरह से ब्याज फ्री हो जाएगा।

Published on:

Hindi News / Business / Home Loan में अपनाएंगे यह रणनीति तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा ब्याज, 30 लाख के कर्ज पर समझिए गणित

