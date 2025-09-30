Patrika LogoSwitch to English

PPF Calculator: पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में हर महीने 11 हजार रुपये करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 90 लाख

PPF Calculator: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सालाना 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। सरकार हर तीन महीने में पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर तय करती है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 30, 2025

PPF Calculator

पीपीएफ में ब्याज टैक्स फ्री रहता है। (PC: Gemini)

Post Office PPF Calculator: भारी उतार-चढ़ाव वाला होने के चलते शेयर बाजार का निवेश काफी लोगों को रास नहीं आता है। यहां जोखिम सबसे अधिक होता है। ऐसे में जो लोग अपने निवेश पर सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स एक अच्छा विकल्प है। सरकार समर्थित होने के चलते इन योजनाओं में गारंटीड रिटर्न मिलता है। ऐसी ही एक स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ है। इस स्कीम से लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

PPF में कितना मिलता है ब्याज

इस समय पीपीएफ में सालाना 7.1 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। यह सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर है। खास बात यह है कि पीपीएफ में मिला ब्याज टैक्स फ्री रहता है।

कितना पैसा कर सकते हैं जमा

पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करा सकते हैं। वहीं, एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। निवेशक यह रकम एकमुश्त भी जमा करा सकते हैं या किस्तों में भी जमा करा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होता है।

कौन कर सकता है निवेश

इस योजना में वयस्क भारतीय नागरिक खाता खुला सकते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के नाम पर अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं। एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ खाता खुलवा सकता है।

कितनी होती है मैच्योरिटी

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। इसके बाद डाकघर में आवदेन देकर मैच्योरिटी अवधि को 5-5 साल आगे बढ़ाया जा सकता है।

अवधि (साल)मासिक निवेश (₹)वार्षिक निवेश (₹)कुल निवेश (₹)परिपक्वता राशि (₹)कुल ब्याज आय (₹)
25 साल11,0001,32,00033,00,00090,71,05357,71,053

PPF से बनेगा 90 लाख रुपये का फंड

पीपीएफ से आप 25 साल में 90 लाख रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो आपको इस स्कीम में हर महीने 11,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। इस निवेश में आप एक साल में 1,32,000 रुपये निवेश करेंगे। 15 साल के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन देना होगा। इस निवेश में 25 साल में आपको 90,71,053 रुपये मिलेंगे। इसमें 33 लाख रुपये निवेश राशि होगी। वहीं, 57,71,053 रुपये ब्याज आय होगी।

Published on:

30 Sept 2025 03:19 pm

Hindi News / Business / PPF Calculator: पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में हर महीने 11 हजार रुपये करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 90 लाख

