Stock Market: आईटी और बैंकिंग शेयर लुढ़के, गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, उधर इन स्टॉक्स में दिखी तेजी

आज के कारोबार में निफ्टी 50 में मिलाजुला रुख देखने को मिला। तेजी की बात करें तो टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स और ग्रासिम जैसे शेयरों में खरीदारी रही, जिससे मेटल और एफएमसीजी सेक्टर को समर्थन मिला। वहीं दूसरी ओर, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। आईटी और बैंकिंग शेयरों की कमजोरी के कारण निफ्टी 50 नुकसान के साथ बंद हुआ।