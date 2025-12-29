Stock Market: आईटी और बैंकिंग शेयर लुढ़के, गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, उधर इन स्टॉक्स में दिखी तेजी

Stock Market (PC: Pexels)
Stock Market Close: साल के अंतिम सप्ताह में शेयर बाजार की शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई। 27 दिसंबर के बाद यह पहला कारोबारी सत्र था। लंबे वीकेंड के बाद खुले बाजार में निवेशकों ने ताजा पोजीशन लेने से पहले सतर्क रुख अपनाया, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों की चाल पर साफ दिखाई दिया। वैश्विक संकेतों और साल के अंत की मुनाफावसूली ने भी बाजार की गति को सीमित किया।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange of India) का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज 26,063.35 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान दबाव बना रहा और अंत में यह 25,942.10 अंक पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी में 100.25 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) का सेंसेक्स भी कमजोर शुरुआत के बाद नुकसान में बंद हुआ। सेंसेक्स की शुरुआत 85,004.75 अंक पर हुई थी, जबकि कारोबार के अंत में यह 84,695.54 अंक पर बंद हुआ। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच सेंसेक्स में 345.91 अंकों की गिरावट देखने को मिली।
आज के कारोबार में कुछ चुनिंदा शेयरों ने मजबूती दिखाई, जबकि कई दिग्गज शेयर दबाव में रहे। टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और ग्रासिम जैसे शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के कुछ बड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा, जिससे बाजार की कुल धारणा कमजोर बनी रही। कुल मिलाकर, वीकेंड के बाद पहले कारोबारी दिन बाजार में सतर्कता का माहौल बना रहा।
आज के कारोबार में निफ्टी 50 में मिलाजुला रुख देखने को मिला। तेजी की बात करें तो टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स और ग्रासिम जैसे शेयरों में खरीदारी रही, जिससे मेटल और एफएमसीजी सेक्टर को समर्थन मिला। वहीं दूसरी ओर, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। आईटी और बैंकिंग शेयरों की कमजोरी के कारण निफ्टी 50 नुकसान के साथ बंद हुआ।
सेंसेक्स में भी आज तेजी और मंदी दोनों के रंग दिखे। सकारात्मक पक्ष में टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर हरे निशान में रहे, जिन्होंने सूचकांक को कुछ सहारा दिया। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस में आई गिरावट ने सेंसेक्स पर दबाव बनाए रखा।
