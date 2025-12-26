Digital Gold में जेन-Z का बढ़ता रुझान, 11 महीनों में 12 टन की खरीद, 16,670 करोड़ रुपये का निवेश, क्या है सेबी की सलाह?

डिजिटल गोल्ड निवेशकों को बिना वास्तविक सोना लिए ऑनलाइन सोना खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1 रुपये जैसी छोटी से छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। इसमें ग्राहक की खरीद के बराबर मात्रा का असली सोना किसी सुरक्षित तिजोरी में रखा जाता है, और बाद में इसकी भौतिक डिलीवरी की सुविधा भी मिलती है। यही वजह है कि पहली बार निवेश करने वाले, मिलेनियल्स और जेन Z निवेशक डिजिटल गोल्ड में निवेश को तेजी से अपना रहे हैं।