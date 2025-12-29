Retirement Planning: 40 की उम्र में शुरू की SIP फिर भी रिटायरमेंट तक बना सकेंगे 4.5 करोड़, ऐसे शुरू करें

40s में रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? (PC: ChatgptAI)
किसी भी सैलरीड क्लास के लिए 40 साल की उम्र, जिंदगी का वो पड़ाव होता है, जब जिंदगी कई चीजों के बीचो-बीच खड़ी होती है। परिवार की जिम्मेदारियां तो होती हैं, आगे बढ़ने की चाहत भी होती है और रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसे कटेगी, इसकी चिंता भी।
अगर आप भी 40 की उम्र में हैं या 40 के होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने अपनी रिटायरमेंट को लेकर कोई प्लान नहीं किया है, तो आप काफी वक्त पहले ही गंवा चुके हैं। लेकिन अब भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप आज भी शुरू करें तो अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं. बशर्ते आप अभी और बाद में अच्छी इनकम करते रहें।
अभी आप 40 साल के हैं, मान लीजिए कि आपने तय किया है कि 60 साल में रिटायरमेंट लेंगे, यानी आपके पास पूरे 20 साल हैं. इन 20 सालों में अगर आप अच्छी तरह से प्लानिंग करें. तो 4.5 से 5 करोड़ का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, हालांकि ये कितना पर्याप्त होगा ये आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। ऐसा आप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए कर सकते हैं.
अगर आप अपने रिटायरमेंट पर एक ठीक-ठाक कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 25 हजार रुपये की SIP म्यूचुअल फंड्स में करनी होगी। म्यूचुअल फंड्स में अनुमानित 10-14% का सालाना रिटर्न देखने को मिल जाता है। हम मान लेते हैं कि सालाना 12% रिटर्न मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन
|अवधि
|20 साल
|SIP
|25 हजार रुपये
|अनुमानित रिटर्न
|12%
|कुल निवेश की राशि
|60 लाख रुपये
|कुल रिटर्न
|1.69 करोड़ रुपये
|कुल वैल्यू
|2.30 करोड़ रुपये
अगर आप साधारण तरीके से हर महीने 25,000 रुपये की SIP को अगले 20 वर्षों तक चालू रखते हैं तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास 2.30 करोड़ रुपये होंगे। मगर हमने तो यहां लक्ष्य 4.5 से 5 करोड़ रुपये का रखा इसके लिए आपको अपने निवेश में एक स्मार्ट फैसला लेना होगा. आपको हर साल कम से कम 10% SIP की रकम बढ़ानी होगी। इसे स्टेप-अप कहते हैं. तो चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन -
|अवधि
|20 साल
|SIP
|25 हजार रुपये
|अनुमानित रिटर्न
|12%
|सालाना स्टेपअप
|10%
|कुल निवेश की राशि
|1.71 करोड़ रुपये
|कुल रिटर्न
|2.94 करोड़ रुपये
|कुल वैल्यू
|4.65 करोड़ रुपये
यानी अगर आप 10-11% के हिसाब से हर साल अपनी SIP की रकम को बढ़ा देते हैं तो आप 20 साल की अवधि में ही दोगुना फंड जमा कर सकते हैं. लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि उम्र के साथ आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई भी करते रहना चाहिए। उम्र के साथ आपको इक्विटी से एक्सपोजर कम करके डेट की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपके पोर्टफोलियो से रिस्क कम हो।
बड़ी खबरेंView All
बिजनेस यूटिलिटी न्यूज
कारोबार
ट्रेंडिंग