Retirement Planning: 40 की उम्र में शुरू की SIP फिर भी रिटायरमेंट तक बना सकेंगे 4.5 करोड़, ऐसे शुरू करें

अगर आप साधारण तरीके से हर महीने 25,000 रुपये की SIP को अगले 20 वर्षों तक चालू रखते हैं तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपके पास 2.30 करोड़ रुपये होंगे। मगर हमने तो यहां लक्ष्य 4.5 से 5 करोड़ रुपये का रखा इसके लिए आपको अपने निवेश में एक स्मार्ट फैसला लेना होगा. आपको हर साल कम से कम 10% SIP की रकम बढ़ानी होगी। इसे स्टेप-अप कहते हैं. तो चलिए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन -