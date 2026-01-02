Share Market: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखी जा रही तेजी, उधर आईटी-बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव

निफ्टी 50 अपने पिछले बंद स्तर 26,146.55 अंक के मुकाबले बढ़कर 26,155.10 अंक पर खुला। ओपनिंग के बाद कारोबार में निफ्टी 29.20 अंक की बढ़त के साथ 26,175.75 अंक तक पहुंच गया, जो 0.11% की तेजी को दर्शाता है। ओपनिंग सत्र में निफ्टी का इंट्राडे लो 26,118.40 अंक और अब तक का हाई 26,181.75 अंक दर्ज किया गया। शुरुआती कारोबार में 33 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 17 शेयर गिरावट में रहे।