Share Market: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखी जा रही तेजी, उधर आईटी-बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव

Share Market Update Today: घरेलू शेयर बाजार के लिए साल की शुरुआत सकारात्मक संकेत लेकर आई है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मजबूती देखने को मिली। जहां ऑटो, मेटल और पीएसयू शेयरों में खरीदारी के दम पर निवेशकों का रुझान जोखिम लेने की ओर नजर आया।
निफ्टी 50 अपने पिछले बंद स्तर 26,146.55 अंक के मुकाबले बढ़कर 26,155.10 अंक पर खुला। ओपनिंग के बाद कारोबार में निफ्टी 29.20 अंक की बढ़त के साथ 26,175.75 अंक तक पहुंच गया, जो 0.11% की तेजी को दर्शाता है। ओपनिंग सत्र में निफ्टी का इंट्राडे लो 26,118.40 अंक और अब तक का हाई 26,181.75 अंक दर्ज किया गया। शुरुआती कारोबार में 33 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 17 शेयर गिरावट में रहे।
बीएसई सेंसेक्स भी मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 85,188.60 अंक से ऊपर 85,259.36 अंक पर खुला और शुरुआती कारोबार में 120.51 अंक की तेजी के साथ 85,309.11 अंक तक पहुंच गया। यह बढ़त 0.14% के बराबर रही। ओपनिंग सत्र में सेंसेक्स का उच्चतम स्तर 85,327.44 अंक और न्यूनतम स्तर 85,068.88 अंक रहा।
शुरुआती कारोबार में Maruti Suzuki, M&M, BEL, Tata Steel, Power Grid, Hindustan Unilever, NTPC और SBI जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि ITC, Titan, Axis Bank, HCL Tech और Bajaj Finance जैसे कुछ शेयरों में हल्का दबाव नजर आया। कुल मिलाकर, घरेलू शेयर बाजार ने साल की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की है और शुरुआती कारोबार में निवेशकों का रुझान खरीदारी की ओर दिखाई दे रहा है।
