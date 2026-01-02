2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखी जा रही तेजी, उधर आईटी-बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव

नए साल के दूसरे कारोबारी दिन 2 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों ही अपने पिछले बंद स्तर से ऊपर खुले।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 02, 2026

Share Market News

शेयर मार्केट आज बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)

Share Market Update Today: घरेलू शेयर बाजार के लिए साल की शुरुआत सकारात्मक संकेत लेकर आई है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मजबूती देखने को मिली। जहां ऑटो, मेटल और पीएसयू शेयरों में खरीदारी के दम पर निवेशकों का रुझान जोखिम लेने की ओर नजर आया।

निफ्टी 50

निफ्टी 50 अपने पिछले बंद स्तर 26,146.55 अंक के मुकाबले बढ़कर 26,155.10 अंक पर खुला। ओपनिंग के बाद कारोबार में निफ्टी 29.20 अंक की बढ़त के साथ 26,175.75 अंक तक पहुंच गया, जो 0.11% की तेजी को दर्शाता है। ओपनिंग सत्र में निफ्टी का इंट्राडे लो 26,118.40 अंक और अब तक का हाई 26,181.75 अंक दर्ज किया गया। शुरुआती कारोबार में 33 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 17 शेयर गिरावट में रहे।

बीएसई सेंसेक्स 120 अंक चढ़ा

बीएसई सेंसेक्स भी मजबूती के साथ खुला। सेंसेक्स अपने पिछले बंद स्तर 85,188.60 अंक से ऊपर 85,259.36 अंक पर खुला और शुरुआती कारोबार में 120.51 अंक की तेजी के साथ 85,309.11 अंक तक पहुंच गया। यह बढ़त 0.14% के बराबर रही। ओपनिंग सत्र में सेंसेक्स का उच्चतम स्तर 85,327.44 अंक और न्यूनतम स्तर 85,068.88 अंक रहा।

किस शेयर में खरीदारी, किसमें दबाव?

शुरुआती कारोबार में Maruti Suzuki, M&M, BEL, Tata Steel, Power Grid, Hindustan Unilever, NTPC और SBI जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि ITC, Titan, Axis Bank, HCL Tech और Bajaj Finance जैसे कुछ शेयरों में हल्का दबाव नजर आया। कुल मिलाकर, घरेलू शेयर बाजार ने साल की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की है और शुरुआती कारोबार में निवेशकों का रुझान खरीदारी की ओर दिखाई दे रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 09:49 am

Hindi News / Business / Share Market: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखी जा रही तेजी, उधर आईटी-बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

QSR सेक्टर में बड़ा धमाका, KFC ऑपरेटर सफायर और देवयानी का होगा Merger

Devyani International Sapphire Foods deal
कारोबार

Gig Workers के लिए बड़ी खबर, 90 दिन काम करने पर मिलेगा सोशल सिक्योरिटी कवर

gig-workers
कारोबार

IT Industry: इंजीनियरिंग फ्रेशर्स की सैलरी प्लंबर से भी कम! फिर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा?

IT Industry
कारोबार

‘खरीद लीजिए अपने टिकट’, भारत में इस दिन से चलेगी बुलेट ट्रेन; रेल मंत्री ने किया ऐलान

India's first bullet train, Bullet Train, Railway, Bullet Train high speed,
कारोबार

इंफोसिस में ऑफिस बॉय की नौकरी की, अब हैं दो स्टार्टअप्स के CEO, PM मोदी कर चुके हैं तारीफ

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.