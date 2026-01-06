Wife के साथ मिलकर Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में निवेशक के खाते में हर महीने ब्याज की रकम डाली जाती है। इस योजना में आपको एक बार निवेश करना होता है और फिर हर महीने ब्याज मिलता रहता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इस दौरान हर महीने आपको फिक्स इनकम मिलती रहेगी। इस योजना में आप हर महीने अधिकतम 9,250 रुपये ब्याज पा सकते हैं। इस योजना में मैच्योरिटी के बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम वापस मिल जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में खाता खुलवा सकता है।