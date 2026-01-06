6 जनवरी 2026,

Wife के साथ मिलकर Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

Post Office MIS Scheme: भारतीय डाक की मंथली सेविंग स्कीम में एकमुश्त निवेश होता है और हर महीने ब्याज आय मिलती है। मैच्योरिटी के बाद मूलधन वापस कर दिया जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 06, 2026

Post Office MIS Calculator

पोस्ट ऑफिस एमआईएस में हर महीने इनकम मिलती है। (PC: AI)

Post Office MIS Scheme: पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार समर्थित योजनाएं होती हैं। इन योजनाओं पर इस समय अच्छा-खासा ब्याज मिल रहा है। ये सेफ निवेश विकल्प मानी जाती हैं। पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही एक योजना मंथली इनकम स्कीम (MIS) है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस स्कीम में हर महीने इनकम मिलती है। लेकिन यहां आपको एकमुश्त निवेश करना होता है। अगर आपके पास एकमुश्त पैसा पड़ा हुआ है, तो आप इस स्कीम में डालकर हर महीने इनकम उठा सकते हैं।

हर महीने मिलता है ब्याज

पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में निवेशक के खाते में हर महीने ब्याज की रकम डाली जाती है। इस योजना में आपको एक बार निवेश करना होता है और फिर हर महीने ब्याज मिलता रहता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इस दौरान हर महीने आपको फिक्स इनकम मिलती रहेगी। इस योजना में आप हर महीने अधिकतम 9,250 रुपये ब्याज पा सकते हैं। इस योजना में मैच्योरिटी के बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम वापस मिल जाती है। कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में खाता खुलवा सकता है।

कितने रुपये करा सकते हैं जमा

डाकघर की मंथली इनकम स्कीम में आप सिंगल और जॉइंट खाते दोनों खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये से खाता खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस के सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं।

कितना मिल रहा ब्याज

डाकघर की एमआईएस में 7.40 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है। अगर खाताधारक हर महीने मिलने वाले ब्याज को क्लेम नहीं करता है, तो इस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता है।

विवरणजानकारी
स्कीम का नामपोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS)
अकाउंट का प्रकारजॉइंट अकाउंट
निवेशकों की संख्या2
प्रति व्यक्ति निवेश₹7,00,000
कुल निवेश राशि₹14,00,000
ब्याज दर7.40% सालाना
मंथली इनकम₹8,633
इनकम की अवधि5 साल
मैच्योरिटी पर क्या मिलेगापूरा मूलधन ₹14,00,000 वापस

हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

अगर आप दोनों कामकाजी हो और अच्छा-खासा पैसा बचाया हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस एमआईएस के जरिए मंथली इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए आपको यहां जॉइंट अकाउंट खुलवाना होगा। मान लीजिए आप दोनों के पास 7-7 लाख रुपये की सेविंग्स हैं, तो आप कुल 14 लाख रुपये पोस्ट ऑफिस एमआईएस में डाल सकते हैं। इस निवेश में आपको 5 साल तक 8,633 रुपये की मंथली इनकम मिलेगी। इसके बाद आपको आपका मूलधन वापस मिल जाएगा।

भारतीय डाक

Published on:

06 Jan 2026 04:32 pm

Hindi News / Business / Wife के साथ मिलकर Post Office की इस स्कीम में करें निवेश, हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

