Budget 2026: महिलाओं को मिल सकता है अलग क्रेडिट कार्ड और सस्ता लोन, जनधन खाता बनेगा गेमचेंजर

आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को दक्षता बढ़ाने के लिए कई केंद्रीय योजनाओं को मौजूदा योजनाओं में विलय करने के निर्देश दिए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यह कवायद मार्च तक पूरी की जानी है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि एक ही तरह की योजनाओं या इच्छित परिणाम नहीं दे रही योजना को जरूरत के मुताबिक विलय या बंद किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित 54 योजनाएं हैं। वहीं केंद्र सरकार की 260 योजनाएं हैं, जिनके अनुमोदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक है।