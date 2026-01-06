6 जनवरी 2026,

कारोबार

SBI ग्राहक सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा ये ऐप?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि YONO ऐप या कोई भी बैंकिंग ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 06, 2026

SBI Bank

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के करोड़ों ग्राहकों के बीच व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं किया तो YONO ऐप ब्लॉक हो जाएगा। इस मैसेज में एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जा रहा है। लेकिन यह दावा पूरी तरह फर्जी है और साइबर ठगी का हिस्सा है।

जानें वायरल मैसेज का सच

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस मैसेज को फेक करार दिया है। PIB ने स्पष्ट किया कि SBI के नाम पर यह मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें APK फाइल इंस्टॉल करके आधार अपडेट करने को कहा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो YONO ऐप ब्लॉक हो जाएगा—यह दावा गलत है। PIB ने चेतावनी दी कि कोई भी APK डाउनलोड न करें और न ही बैंकिंग या आधार डिटेल्स शेयर करें। SBI ऐसा कोई जानकारी नहीं मांगता।

यह मैसेज ठगों की नई तरकीब है, जिसमें फर्जी APK इंस्टॉल करवाकर ग्राहकों के फोन से बैंकिंग डेटा चुराया जाता है और खातों से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

SBI की आधिकारिक सलाह, केवल ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करें

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है कि YONO ऐप या कोई भी बैंकिंग ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। बैंक कभी भी थर्ड पार्टी APK या अनजान लिंक्स के जरिए KYC या आधार अपडेट नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा मैसेज आए तो उसे इग्नोर करें और report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें।

SBI के मुताबिक, KYC अपडेट की जरूरत पड़ने पर बैंक खुद SMS, ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन के जरिए सूचित करता है। ग्राहक YONO ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ब्रांच विजिट करके अपडेट कर सकते हैं।

आधार और KYC अपडेट की असल स्थिति

आरबीआई के नियमों के तहत समय-समय पर KYC अपडेट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आधार अपडेट न करने पर YONO ऐप ब्लॉक हो जाएगा। कोई फिक्स्ड डेडलाइन जैसे जनवरी 2026 में ब्लॉक होने की नहीं है। अगर KYC ड्यू है तो बैंक नोटिस भेजता है और ग्रेस पीरियड देता है। लो-रिस्क अकाउंट्स के लिए जून 2026 तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है।
ग्राहक YONO ऐप में सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन से आसानी से KYC अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार OTP या वीडियो KYC का ऑप्शन उपलब्ध है। ब्रांच विजिट की जरूरत केवल स्पेशल केस में पड़ती है।

साइबर ठगी से बचाव के टिप्स

  • अनजान लिंक्स या APK पर क्लिक न करें।
  • OTP, PIN या बैंक डिटेल्स कभी शेयर न करें।
  • संदिग्ध मैसेज की रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) या 1930 पर करें।
  • बैंकिंग ऐप्स केवल ऑफिशियल स्टोर्स से डाउनलोड करें।

यह फर्जी मैसेज पुरानी ठगी का नया वर्जन है, जो पहले PAN अपडेट के नाम पर भी चल चुका है। ग्राहक सतर्क रहें तो ठगी से बचाव आसान है। SBI और PIB की चेतावनी पर अमल करें।

