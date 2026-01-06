SBI ग्राहक सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा ये ऐप?

आरबीआई के नियमों के तहत समय-समय पर KYC अपडेट जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आधार अपडेट न करने पर YONO ऐप ब्लॉक हो जाएगा। कोई फिक्स्ड डेडलाइन जैसे जनवरी 2026 में ब्लॉक होने की नहीं है। अगर KYC ड्यू है तो बैंक नोटिस भेजता है और ग्रेस पीरियड देता है। लो-रिस्क अकाउंट्स के लिए जून 2026 तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है।

ग्राहक YONO ऐप में सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन से आसानी से KYC अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आधार OTP या वीडियो KYC का ऑप्शन उपलब्ध है। ब्रांच विजिट की जरूरत केवल स्पेशल केस में पड़ती है।