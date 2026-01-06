जिस वकील से कांपा था अमेरिका, अब वही लड़ेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का केस

बैरी पोलक लड़ेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का केस
Barry Pollock Profile: वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। उन पर नार्को-टेररिज्म, ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मादुरो का बचाव अब वही वकील कर रहे हैं, जिन्होंने विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी कानूनी शिकंजे से आजाद कराया था।
वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित लॉ फर्म हैरिस सेंट लॉरेंट एंड वेचसलर के पार्टनर बैरी जे. पोलक अब मादुरो के मुख्य वकील हैं। पोलक को राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और हाई-प्रोफाइल मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कानूनी करियर तीन दशक से ज्यादा लंबा है। उन्होंने कई कॉर्पोरेट दिग्गजों, राजनेताओं और विवादास्पद अंतरराष्ट्रीय आरोपियों का सफल बचाव किया है।
पोलक की सबसे बड़ी जीत जूलियन असांजे का मामला रहा। 2024 में उन्होंने असांजे के लिए एक प्ले डील तैयार की, जिससे असांजे को जासूसी अधिनियम के तहत सजा से बचते हुए रिहा कराया गया।
असांजे को अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोपी बनाया था, लेकिन पोलक की रणनीति से अमेरिकी न्याय विभाग को झुकना पड़ा। इस जीत ने पोलक को वैश्विक स्तर पर 'अमेरिका को चुनौती देने वाला वकील' बना दिया।
इसके अलावा, पोलक ने मार्टिन टैंकलेफ नामक व्यक्ति की सजा पलटवाई, जो 17 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए। उन्होंने एनरॉन घोटाले से जुड़े एक कार्यकारी को भी बरी कराया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स के पूर्व अध्यक्ष पोलक को उनके सहकर्मी 'मेटिकुलस' और 'गहन विचारक' कहते हैं।
5 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में करीब 30 मिनट चली सुनवाई में मादुरो और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को 'सैन्य अपहरण' करार दिया और कहा कि उन्हें जबरन अमेरिका लाया गया। पोलक ने कोर्ट में मादुरो की 'सॉवरेन इम्युनिटी' (संप्रभु प्रतिरक्षा) का मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल खड़े किए।
मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस का बचाव अलग वकील मार्क ई. डोनेली कर रहे हैं, जो अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अभियोजक हैं। जज एल्विन हेलरस्टीन ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है।
यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। पोलक की एंट्री से बचाव पक्ष मजबूत हुआ है, क्योंकि वे जटिल भू-राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में माहिर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पोलक अपहरण की वैधता, इम्युनिटी और आरोपों की राजनीतिक प्रेरणा जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस करेंगे।
