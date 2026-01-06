जिस वकील से कांपा था अमेरिका, अब वही लड़ेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का केस

5 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में करीब 30 मिनट चली सुनवाई में मादुरो और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को 'सैन्य अपहरण' करार दिया और कहा कि उन्हें जबरन अमेरिका लाया गया। पोलक ने कोर्ट में मादुरो की 'सॉवरेन इम्युनिटी' (संप्रभु प्रतिरक्षा) का मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल खड़े किए।

मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस का बचाव अलग वकील मार्क ई. डोनेली कर रहे हैं, जो अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अभियोजक हैं। जज एल्विन हेलरस्टीन ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है।