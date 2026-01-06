6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

जिस वकील से कांपा था अमेरिका, अब वही लड़ेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का केस

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बचाव अब वही वकील कर रहे हैं, जिन्होंने विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी कानूनी शिकंजे से आजाद कराया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 06, 2026

Nicolas Maduro barry pollack

बैरी पोलक लड़ेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का केस

Barry Pollock Profile: वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। उन पर नार्को-टेररिज्म, ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मादुरो का बचाव अब वही वकील कर रहे हैं, जिन्होंने विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी कानूनी शिकंजे से आजाद कराया था।

असांजे वाले वकील से अमेरिका को चुनौती

वाशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित लॉ फर्म हैरिस सेंट लॉरेंट एंड वेचसलर के पार्टनर बैरी जे. पोलक अब मादुरो के मुख्य वकील हैं। पोलक को राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और हाई-प्रोफाइल मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कानूनी करियर तीन दशक से ज्यादा लंबा है। उन्होंने कई कॉर्पोरेट दिग्गजों, राजनेताओं और विवादास्पद अंतरराष्ट्रीय आरोपियों का सफल बचाव किया है।
पोलक की सबसे बड़ी जीत जूलियन असांजे का मामला रहा। 2024 में उन्होंने असांजे के लिए एक प्ले डील तैयार की, जिससे असांजे को जासूसी अधिनियम के तहत सजा से बचते हुए रिहा कराया गया।

असांजे को अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोपी बनाया था, लेकिन पोलक की रणनीति से अमेरिकी न्याय विभाग को झुकना पड़ा। इस जीत ने पोलक को वैश्विक स्तर पर 'अमेरिका को चुनौती देने वाला वकील' बना दिया।

17 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए मार्टिन

इसके अलावा, पोलक ने मार्टिन टैंकलेफ नामक व्यक्ति की सजा पलटवाई, जो 17 साल जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए। उन्होंने एनरॉन घोटाले से जुड़े एक कार्यकारी को भी बरी कराया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स के पूर्व अध्यक्ष पोलक को उनके सहकर्मी 'मेटिकुलस' और 'गहन विचारक' कहते हैं।

मादुरो की कोर्ट पेशी, निर्दोष होने का दावा

5 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में करीब 30 मिनट चली सुनवाई में मादुरो और उनकी पत्नी ने खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को 'सैन्य अपहरण' करार दिया और कहा कि उन्हें जबरन अमेरिका लाया गया। पोलक ने कोर्ट में मादुरो की 'सॉवरेन इम्युनिटी' (संप्रभु प्रतिरक्षा) का मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल खड़े किए।
मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस का बचाव अलग वकील मार्क ई. डोनेली कर रहे हैं, जो अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अभियोजक हैं। जज एल्विन हेलरस्टीन ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 तय की है।

अंतरराष्ट्रीय विवाद की आशंका

यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विवाद पैदा कर सकता है। पोलक की एंट्री से बचाव पक्ष मजबूत हुआ है, क्योंकि वे जटिल भू-राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में माहिर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पोलक अपहरण की वैधता, इम्युनिटी और आरोपों की राजनीतिक प्रेरणा जैसे मुद्दों पर जोरदार बहस करेंगे।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष में भारत की बल्ले बल्ले, होगा 9000 करोड़ का फायदा!, जानें कैसे
राष्ट्रीय
US Attack Venezuela

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / World / जिस वकील से कांपा था अमेरिका, अब वही लड़ेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का केस

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Trade War: "गेंद अब अमेरिका के पाले में", रूसी तेल और टैरिफ पर झुकेगा नहीं भारत!

Donald Trump talks about India-US trade deal
राष्ट्रीय

अमेरिका और वेनेजुएला में ठनी, क्या भारत को मिलेगा पहले से भी सस्ता तेल?

US Venezuela Tension
विदेश

डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,
विदेश

Diplomacy: "अगला नंबर किसी भी देश का हो सकता है", मादुरो के बेटे की दुनिया को बड़ी चेतावनी

Nicolas maduro Guera
विदेश

नेपाल में धार्मिक हिंसा से हालात बेकाबू: बीरगंज में कर्फ्यू, भारत-नेपाल बॉर्डर सील

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.