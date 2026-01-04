अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष में भारत की बल्ले बल्ले, होगा 9000 करोड़ का फायदा!, जानें कैसे

भारत की प्रमुख कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (OVL) की वेनेजुएला में ईस्टर्न सैन क्रिस्टोबल ऑयल प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी है। वहीं, काराबोबो-1 प्रोजेक्ट में OVL की 11% और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) की 3.5% प्रत्येक हिस्सेदारी है। वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला एसए (PDVSA) बहुमत शेयरधारक है।

2014 तक OVL को 53.6 करोड़ डॉलर का डिविडेंड बकाया है, और उसके बाद की अवधि में भी लगभग इतनी ही राशि फंसी हुई है। कुल मिलाकर करीब 1 अरब डॉलर का बकाया है। इसका मुख्य कारण अमेरिका द्वारा 2020 से लगाए गए कड़े प्रतिबंध हैं, जिनके चलते तेल आयात बंद हो गया और ऑडिट की अनुमति नहीं मिली। इससे उत्पादन में भारी गिरावट आई और बकाया का निपटान रुक गया।