Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

45 लाख के Home Loan में 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा ब्याज, यह ट्रिक आजमाई तो बच जाएंगे लाखों रुपये

Interest Free Home Loan: अधिकतर लोगों को यह चिंता खाए रहती है कि उन्हें होम लोन पर भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ रहा है। भले ही ब्याज दर कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में होम लोन का कुल ब्याज मूलधन से भी अधिक हो जाता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 04, 2025

Interest Free Home Loan

होम लोन को ब्याज फ्री भी बना सकते हैं। (PC: Gemini)

Interest Free Home Loan: घर किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी खरीदारी होती है। कीमतों के आसमान पर पहुंचने के चलते लोगों को घर खरीदने के लिए होम लोन लेना ही पड़ता है। होम लोन में भले ही ब्याज दरें कम होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राहकों को भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है। अधिकतर मामलों में ब्याज की रकम मूलधन से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें। इससे ब्याज का कुल खर्च कम हो जाएगा।

आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आपके द्वारा होम लोने में चुकाए जाने वाले ब्याज की पूरी तरह भरपाई हो जाएगी। जब आपके होम लोन की अवधि खत्म होगी, तो आपके हाथ में ब्याज के रूप में चुकाया गया पूरा पैसा होगा। यानि आपका होम लोन ब्याज फ्री हो जाएगा। आइए पहले जानते हैं कि होम लोन पर बैंक क्या ब्याज दर ले रहे हैं।

होम लोन पर क्या हैं ब्याज दरें

इस साल भारतीय रिजर्व बैंक बैंक द्वारा रेपो रेट में अच्छी-खासी कटौती करने से बैंकों ने होम लोन पर ब्याज काफी घटा दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.35 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यह बैंक प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50%+जीएसटी ले रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7.35% है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25% + जीएसटी है। इंडियन ओवरसीज बैंक भी न्यूनतम 7.35% ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50% है। केनरा बैंक 7.40% की न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 0.50% है। इसके अलावा, यूको बैंक की भी होम लोन पर न्यूनतम ब्याज दर 7.40 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50% है।

बैंक का नामन्यूनतम ब्याज दर (%)प्रोसेसिंग फीस
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया7.35लोन अमाउंट का 0.50%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र7.35लोन अमाउंट का 0.25%
इंडियन ओवरसीज बैंक7.35लोन अमाउंट का 0.50%
केनरा बैंक7.40लोन अमाउंट का 0.50%
यूको बैंक7.40लोन अमाउंट का 0.50%

45 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी EMI

अगर आप 45 लाख रुपये का होम लोन 7.35 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,004 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 66,61,348 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 32,817 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 53,45,037 रुपये चुकाएंगे। वहीं, आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 35,840 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 41,01,619 रुपये चुकाएंगे।

लोन अवधि (साल)ब्याज दर (%)लोन अमाउंट (₹)मासिक ईएमआई (₹)कुल ब्याज (₹)कुल भुगतान (₹)
30 साल7.3545,00,00031,00466,61,3481,11,61,348
25 साल7.3545,00,00032,81753,45,03798,45,037
20 साल7.3545,00,00035,84041,01,61986,01,619

कैसे होगा 45 लाख का लोन ब्याज फ्री?

आप जिस दिन होम लोन लें, उसी दिन से एक बेहद मामूली सी रकम की म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर दें। अगर आप 45 लाख रुपये का होम लोन 7.35 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो लोन लेते समय ही 2500 रुपये महीने की एसआईपी भी शुरू कर दें। यह एसआईपी की रकम आपकी लोन ईएमआई के सामने बेहद कम है। इससे आप पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।

विवरणराशि / आंकड़े
मासिक SIP राशि₹2,500
निवेश अवधि30 साल
कुल निवेश राशि₹9,00,000
औसत वार्षिक रिटर्न (CAGR)12%
मैच्योरिटी राशि₹77,02,433
कुल ब्याज (लाभ)₹68,02,433

लोन अवधि के साथ-साथ 30 साल तक यह एसआईपी जारी रखें, तो 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर आपके पास 77,02,433 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 9 लाख रुपये आपकी निवेश राशि और 68,02,433 रुपये ब्याज आय होगी। दूसरी तरफ इस दौरान आप होम लोन में कुल 66,61,348 रुपये का ब्याज चुकाएंगे, जो कि एसआईपी से हुई ब्याज आय से कम है। इस तरह आपका होम लोन ब्याज फ्री हो जाएगा और आपके पास अतिरिक्त पैसा भी आ जाएगा।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोना फिर हो गया सस्ता, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Nov 2025 11:45 am

Hindi News / Business / 45 लाख के Home Loan में 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा ब्याज, यह ट्रिक आजमाई तो बच जाएंगे लाखों रुपये

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोना फिर हो गया सस्ता, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

इन 2 सरकारी बैंकों का जल्द हो सकता है मर्जर, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए क्या है मौका? एक्सपर्ट से समझिए

Stock Market
कारोबार

Gold Price Today: सोना खरीदने जा रहे हैं? कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today
कारोबार

कई सरकारी बैंकों के मर्जर की हो रही तैयारी, कुछ का होगा निजीकरण, उछल गए शेयर

PSU bank merger
कारोबार

Rich Dad Poor Dad के लेखक ने बताए दुनिया के 5 सबसे बड़े झूठ, कहा- शेयर मार्केट पर आने वाला है बड़ा संकट

Robert Kiyosaki Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.