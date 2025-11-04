45 लाख के Home Loan में 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा ब्याज, यह ट्रिक आजमाई तो बच जाएंगे लाखों रुपये

इस साल भारतीय रिजर्व बैंक बैंक द्वारा रेपो रेट में अच्छी-खासी कटौती करने से बैंकों ने होम लोन पर ब्याज काफी घटा दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.35 फीसदी की न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यह बैंक प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50%+जीएसटी ले रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 7.35% है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25% + जीएसटी है। इंडियन ओवरसीज बैंक भी न्यूनतम 7.35% ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50% है। केनरा बैंक 7.40% की न्यूनतम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस 0.50% है। इसके अलावा, यूको बैंक की भी होम लोन पर न्यूनतम ब्याज दर 7.40 फीसदी है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50% है।