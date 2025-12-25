Bank Holidays in 2026: अगले साल 100 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे बैंक, किस महीने कितनी रहेंगी छुट्टियां? देखिए लिस्ट

2026 में करीब 100 दिन बैंक बंद रहेंगे। (PC: AI)
Bank Holidays in 2026: साल 2025 खत्म होने जा रहा है। नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2026 के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नेशनल और रीजनल छुट्टियां शामिल हैं। साल 2026 में देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब 100 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। देश में हर रविवार को बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2026 में किस महीने कितनी छुट्टियां रहने वाली हैं।
आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, जनवरी में अलग-अलग जोन में कुल 10 दिन बैंक बंद रहेंगे।
फरवरी महीने में अलग-अलग जोन में कुल 3 दिन बैंक बंद रहेंगे।
मार्च में अलग-अलग जोन में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे।
अप्रैल महीने में अलग-अलग जोन में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे।
मई महीने में अलग-अलग जोन में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे।
जून महीने में अलग-अलग जोन में कुल 5 दिन बैंक बंद रहेंगे।
जुलाई में अलग-अलग जोन में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे।
अगस्त महीने में कुल 8 दिन अलग-अलग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
सितंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 8 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।
अक्टूबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 11 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।
नवंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 8 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।
दिसंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 13 दिन बंद रहेंगे बैंक
