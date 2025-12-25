25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कारोबार

Bank Holidays in 2026: अगले साल 100 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे बैंक, किस महीने कितनी रहेंगी छुट्टियां? देखिए लिस्ट

Bank Holidays in 2026: हर रविवार और महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। इसके अलावा देशभर में अलग-अलग जोन में नेशनल और रीजनल छुट्टियां होती हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 25, 2025

Bank holidays in 2026

2026 में करीब 100 दिन बैंक बंद रहेंगे। (PC: AI)

Bank Holidays in 2026: साल 2025 खत्म होने जा रहा है। नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2026 के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें नेशनल और रीजनल छुट्टियां शामिल हैं। साल 2026 में देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब 100 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। देश में हर रविवार को बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। इसके अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2026 में किस महीने कितनी छुट्टियां रहने वाली हैं।

जनवरी में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, जनवरी में अलग-अलग जोन में कुल 10 दिन बैंक बंद रहेंगे।

फरवरी में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक

फरवरी महीने में अलग-अलग जोन में कुल 3 दिन बैंक बंद रहेंगे।

मार्च में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक

मार्च में अलग-अलग जोन में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे।

अप्रैल में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक

अप्रैल महीने में अलग-अलग जोन में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे।

मई में 6 दिन बंद रहेंगे बैंक

मई महीने में अलग-अलग जोन में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे।

जून में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक

जून महीने में अलग-अलग जोन में कुल 5 दिन बैंक बंद रहेंगे।

जुलाई में 6 दिन है बैंकों की छुट्टी

जुलाई में अलग-अलग जोन में कुल 6 दिन बैंक बंद रहेंगे।

अगस्त में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक

अगस्त महीने में कुल 8 दिन अलग-अलग जोन में बैंक बंद रहेंगे।

सितंबर में कुल 8 दिन बंद रहेंगे बैंक

सितंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 8 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।

अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक

अक्टूबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 11 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।

नवंबर में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक

नवंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 8 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।

दिसंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक

दिसंबर महीने में अलग-अलग जोन में कुल 13 दिन बंद रहेंगे बैंक

Published on:

25 Dec 2025 03:41 pm

Hindi News / Business / Bank Holidays in 2026: अगले साल 100 से ज्यादा दिन बंद रहेंगे बैंक, किस महीने कितनी रहेंगी छुट्टियां? देखिए लिस्ट

