Gold Silver Price Today: सोना फिर हो गया सस्ता, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pexels)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव भी लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.50 फीसदी या 609 रुपये की गिरावट के साथ 1,20,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा आगे रेट कट करने की उम्मीदें फीकी पड़ी हैं। इस बीच डॉलर में तेजी भी देखी जा रही है। ऐसे में निवेशक सोने में मुनाफावसूली करते दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स करीब 0.20 फीसदी बढ़कर 100.05 पर पहुंच गई है। यह तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। डॉलर मजबूत होने से दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा हो जाता है, इससे मांग घटती है।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखाई दी। एमसीएक्स पर मंगलवार सुबह चांदी का वायदा भाव 0.41 फीसदी या 603 रुपये की गिरावट के साथ 1,47,155 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतें आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रही हैं। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.26 फीसदी या 10.30 डॉलर की गिरावट के साथ 4003.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.21 फीसदी या 7.98 डॉलर की गिरावट के साथ 3,993.44 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
चांदी की वैश्विक कीमतों में आज मंगलवार को मिला-जुला रुख दिखा है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.34 फीसदी या 0.16 डॉलर की गिरावट के साथ 47.89 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.29 फीसदी या 0.14 डॉलर की बढ़त के साथ 48.21 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
