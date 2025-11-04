Gold Silver Price Today: सोना फिर हो गया सस्ता, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव भी लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.50 फीसदी या 609 रुपये की गिरावट के साथ 1,20,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा आगे रेट कट करने की उम्मीदें फीकी पड़ी हैं। इस बीच डॉलर में तेजी भी देखी जा रही है। ऐसे में निवेशक सोने में मुनाफावसूली करते दिखे हैं। डॉलर इंडेक्स करीब 0.20 फीसदी बढ़कर 100.05 पर पहुंच गई है। यह तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। डॉलर मजबूत होने से दूसरी करेंसीज के लिए सोना महंगा हो जाता है, इससे मांग घटती है।