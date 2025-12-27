शेयर मार्केट से हुए मुनाफे पर फीफो फॉर्मूले से घटाएं टैक्स देनदारी, हो जाएगा आपका काफी फायदा

मान लीजिए आपने 2000-2000 शेयर उपरोक्त भाव पर अलग-अलग डीमैट अकाउंट में खरीदे। यदि आप 2000 शेयर 105 रुपए प्रति शेयर पर बेचते है और यह सेल 75 रुपए खरीद वाले अकाउंट से करते हैं, तो लाभ होगा (105-75) ×2000=60,000 रुपए। तो टैक्स हुआ 12,000 रुपए। लेकिन यदि यही सेल एक अकाउंट में से की होती, तो टैक्स 22,000 रुपये होता। यानी एक ही सेल में 10,000 रुपए की टैक्स बचत सिर्फ अकाउंट अलग रखने से हो गई।