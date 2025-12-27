Gold Silver Price: चांदी में 31,000 रुपये का भारी-भरकम उछाल, सोने में भी हुआ जबरदस्त इजाफा, क्यों बढ़ता ही जा रहा भाव?

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: ChatGPT)
Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। इन धातुओं के भाव रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में बढ़ता कर्ज संकट और साल 2026 में फेड रेट कट की संभावनाओं के चलते कीमतों में तेजी आ रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी इस हफ्ते कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। वेनेजुएला में अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है और स्थानीय सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यह एक नया भू-राजनीतिक संकट है, जिससे सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है।
चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार, 19 दिसंबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 2,08,439 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार 26 दिसंबर को यह 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 31,348 रुपये प्रति किलोग्राम का जबरदस्त इजाफा हुआ है। चांदी का भाव शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 2,42,000 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था।
सोने की बात करें, तो एमसीएक्स पर इसका वायदा भाव शुक्रवार, 19 दिसंबर को 1,34,196 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार, 26 दिसंबर को यह 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत में 5,677 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।
|सोने की शुद्धता (कैरेट)
|कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,37,960
|22 कैरेट
|₹1,34,650
|20 कैरेट
|₹1,22,780
|18 कैरेट
|₹1,11,740
|14 कैरेट
|₹88,980
घरेलू हाजिर बाजार की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,960 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,22,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 88,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
