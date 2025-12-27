27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price: चांदी में 31,000 रुपये का भारी-भरकम उछाल, सोने में भी हुआ जबरदस्त इजाफा, क्यों बढ़ता ही जा रहा भाव?

Gold Silver Price: चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान चांदी का वायदा भाव 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 27, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: ChatGPT)

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। इन धातुओं के भाव रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में बढ़ता कर्ज संकट और साल 2026 में फेड रेट कट की संभावनाओं के चलते कीमतों में तेजी आ रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी इस हफ्ते कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। वेनेजुएला में अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है और स्थानीय सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यह एक नया भू-राजनीतिक संकट है, जिससे सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है।

चांदी 31,000 रुपये उछली

चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार, 19 दिसंबर को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 2,08,439 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार 26 दिसंबर को यह 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 31,348 रुपये प्रति किलोग्राम का जबरदस्त इजाफा हुआ है। चांदी का भाव शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान 2,42,000 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था।

सोने में 5,600 रुपये का उछाल

सोने की बात करें, तो एमसीएक्स पर इसका वायदा भाव शुक्रवार, 19 दिसंबर को 1,34,196 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार, 26 दिसंबर को यह 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोने की कीमत में 5,677 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।

सोने की शुद्धता (कैरेट)कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट₹1,37,960
22 कैरेट₹1,34,650
20 कैरेट₹1,22,780
18 कैरेट₹1,11,740
14 कैरेट₹88,980

हाजिर बाजार में सोने के भाव

घरेलू हाजिर बाजार की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,960 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट गोल्ड का रेट 1,22,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,11,740 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 88,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ये भी पढ़ें

चांदी की चमक के पीछे हैं 5 सेक्टर्स! बनी रही डिमांड तो भाव छुएंगे आसमान
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

27 Dec 2025 12:45 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Price: चांदी में 31,000 रुपये का भारी-भरकम उछाल, सोने में भी हुआ जबरदस्त इजाफा, क्यों बढ़ता ही जा रहा भाव?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

100% तक पहुंचा GMP… अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं ये 10 कंपनियां

ipo listing
कारोबार

'एक्सीडेंटल इन्वेस्टर' Ratan Tata ने ऐसे बदली थी कई स्टार्टअप्स की किस्मत

Ratan Tata Birthday
कारोबार

अमेरिका के दूसरे सबसे रईस भारतीय Vinod Khosla की अमीरी और बढ़ी!

Vinod Khosla Networth
कारोबार

Salman Khan Net Worth: सलमान खान के पास है 2900 करोड़ की दौलत, बिग बॉस और फिल्मों से लेकर ब्रांड्स-प्रॉपर्टी तक, जानिए कहां से कितनी होती है कमाई

Salman Khan Net Worth
कारोबार

Infosys फ्रेशर्स को दे रहा 21 लाख रुपये तक का भारी-भरकम पैकेज, IT सेक्टर की सबसे ज्यादा शुरुआती सैलरी, जानिए डिटेल

Infosys fresher salary
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.