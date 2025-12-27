Gold Silver Price: चांदी में 31,000 रुपये का भारी-भरकम उछाल, सोने में भी हुआ जबरदस्त इजाफा, क्यों बढ़ता ही जा रहा भाव?

Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। इन धातुओं के भाव रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में बढ़ता कर्ज संकट और साल 2026 में फेड रेट कट की संभावनाओं के चलते कीमतों में तेजी आ रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी इस हफ्ते कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। वेनेजुएला में अमेरिका ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है और स्थानीय सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यह एक नया भू-राजनीतिक संकट है, जिससे सोना सेफ हेवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है।