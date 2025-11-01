Home Loan Interest Rates: होम लोन पर ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए प्रोसेसिंग फीस और दूसरी डिटेल्स

इस समय होम लोन पर ब्याज दरें काफी कम हैं। (PC: Pexels)
Home Loan Interest Rates: घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मौजूदा समय में कई सरकारी बैंक बेहद कम ब्याज दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। इन बैंकों की ब्याज दरें 7.35% से शुरू है। आइए जानते हैं कि कौन-से बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं और उनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है। एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट देने की कोशिश करें। इससे आपकी मंथली ईएमआई कम रकम की बनेगी और आपको ब्याज के रूप में कम पैसा चुकाना होगा।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर न्यूनतम 7.35% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50%+जीएसटी है। यह अधिकतम 20,000 रुपये तक जा सकती है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को 7.35% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25% + जीएसटी है। यह अधिकतम 25,000 रुपये तक जाती है।
इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)
इंडियन ओवरसीज बैंक अपने ग्राहकों को 7.35% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50% है।
कैनरा बैंक (Canara Bank)
कैनरा बैंक 7.40% से 10.25% तक की ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 0.50% है।
यूको बैंक (Uco Bank)
यूको बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन पर 7.40% की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50% है, जो 1,500 से 15,000 रुपये के बीच हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग