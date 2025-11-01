Patrika LogoSwitch to English

Home Loan Interest Rates: होम लोन पर ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए प्रोसेसिंग फीस और दूसरी डिटेल्स

Home Loan Interest Rates: होम लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। साथ ही प्री-पेमेंट चार्जेज और फोरक्लोचर चार्जेज भी पता कर लें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

सक्षम अग्रवाल

Nov 01, 2025

Home Loan Interest Rates

इस समय होम लोन पर ब्याज दरें काफी कम हैं। (PC: Pexels)

Home Loan Interest Rates: घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मौजूदा समय में कई सरकारी बैंक बेहद कम ब्याज दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। इन बैंकों की ब्याज दरें 7.35% से शुरू है। आइए जानते हैं कि कौन-से बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं और उनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है। एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट देने की कोशिश करें। इससे आपकी मंथली ईएमआई कम रकम की बनेगी और आपको ब्याज के रूप में कम पैसा चुकाना होगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम लोन पर न्यूनतम 7.35% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50%+जीएसटी है। यह अधिकतम 20,000 रुपये तक जा सकती है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने ग्राहकों को 7.35% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। इसकी प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.25% + जीएसटी है। यह अधिकतम 25,000 रुपये तक जाती है।

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)

इंडियन ओवरसीज बैंक अपने ग्राहकों को 7.35% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का 0.50% है।

कैनरा बैंक (Canara Bank)

कैनरा बैंक 7.40% से 10.25% तक की ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस 0.50% है।

यूको बैंक (Uco Bank)

यूको बैंक अपने ग्राहकों को होम लोन पर 7.40% की शुरुआती ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यहां प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट की 0.50% है, जो 1,500 से 15,000 रुपये के बीच हो सकती है।

होम लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान


  1. ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस - हमेशा यह देखें कि किस बैंक में ये दरें सबसे कम है।




  2. ईएमआई कैलकुलेशन - विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपकी मासिक आय के 45% से अधिक ईएमआई की रकम नहीं होना चाहिए।




  3. शर्तें ध्यान से पढ़ें - बैंक की सभी शर्तें और नियम पढ़ना जरूरी है।




  4. प्री-पेमेंट पेनल्टी - पता कर लें कि प्रीपेमेंट करने पर बैंक कितना चार्ज वसूल रहा है।




  5. फोरक्लोजर पॉलिसी - फोरक्लोजर का मतलब है ब्याज बचाने के लिए लोन अमाउंट का पूरा रीपेमेंट करके लोन समय से पहले वापिस कर देना। होम लोन लेने से पहले बैंक की फोरक्लोजर पॉलिसी जरूर पढ़ें।

Published on:

01 Nov 2025 05:09 pm

Home Loan Interest Rates: होम लोन पर ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए प्रोसेसिंग फीस और दूसरी डिटेल्स

