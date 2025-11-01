Home Loan Interest Rates: होम लोन पर ये 5 बैंक ऑफर कर रहे सबसे कम ब्याज दर, जानिए प्रोसेसिंग फीस और दूसरी डिटेल्स

Home Loan Interest Rates: घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मौजूदा समय में कई सरकारी बैंक बेहद कम ब्याज दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। इन बैंकों की ब्याज दरें 7.35% से शुरू है। आइए जानते हैं कि कौन-से बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं और उनकी प्रोसेसिंग फीस क्या है। एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट देने की कोशिश करें। इससे आपकी मंथली ईएमआई कम रकम की बनेगी और आपको ब्याज के रूप में कम पैसा चुकाना होगा।