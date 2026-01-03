Elon Musk के मन में राजनीति, Tesla से नंबर 1 का ताज छीन ले गई चीन की BYD

अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में एलन मस्क की Tesla की तूती बोलती थी। यह अमेरिकी कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें (BEV) बेचने वाली कंपनी थी, लेकिन अब यह खिताब चीन की BYD के पास चला गया है। पिछले साल BYD ने टेस्ला से ज्यादा कारें बेची हैं। आंकड़े बताते हैं कि चीनी कंपनी ने 2025 में कुल 22,54,714 EV यूनिट्स बेचीं, जो 2024 से 27.9% अधिक है। जबकि टेस्ला ने 2025 में 16,36,129 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में करीब 9% कम रहा। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि टेस्ला की बिक्री प्रभावित होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख है मस्क की दक्षिणपंथी विचारधारा और डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी। ऐसे में अगर मस्क दोबारा सत्ता से करीबी की कोशिश करते हैं, तो Tesla की स्थिति और भी बिगड़ सकती है।