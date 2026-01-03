3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Elon Musk के मन में राजनीति, Tesla से नंबर 1 का ताज छीन ले गई चीन की BYD

Tesla loses EV crown to BYD: एलन मस्क इधर फिर से सत्ता के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और उधर उनकी कंपनी टेस्ला को बड़ा झटका लगा है। चीन की BYD ने उसे पछाड़ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 03, 2026

BYD beats Tesla EV sales

एलन मस्क ने रिपब्लिकन के समर्थन का संकेत दिया है। (PC: AI)

BYD beats Tesla EV sales: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सिर से राजनीति का भूत पूरी तरह उतरा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से रिश्तों में आई खटास के चलते भले ही उन्होंने सरकार से किनारा कर लिया हो, लेकिन सत्ता के करीब बने रहने की लालसा कम नहीं हुई है। मस्क ने संकेत दिया है कि मध्यावधि चुनाव में वह रिपब्लिकन पार्टी को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि अगर कट्टरपंथी वामपंथी जीतते हैं तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। वे अवैध इमिग्रेशन और धोखाधड़ी के लिए रास्ते खोल देंगे। इस बीच, एलन मस्क की टेस्ला से दुनिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार कंपनी का ताज छिन गया है।

इशारों में जताई इच्छा

एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी और अपनी बयानबाजी के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी दौलत भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरने लगी थी। जैसे ही मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर अपने बिजनेस पर फोकस शुरू किया, उनकी दौलत के ग्राफ एकदम से खड़ा हो गया। वह 600 अरब डॉलर से ज्यादा की दौलत हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। माना जा रहा था कि मस्क अब दोबारा सत्ता के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन मस्क की राजनीति में दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने इशारों-इशारों में साफ कर दिया है कि वो मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन का समर्थन करेंगे।

पहले भी काफी पैसा लगाया

मस्क ने 2024 में भी राष्ट्रपति चुनाव में काफी पैसा लगाया था। उन्होंने 290 मिलियन डॉलर से अधिक का राजनीतिक चंदा दिया था। अब एक बार फिर से उन्होंने अमेरिकी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को उनके सहयोग के लिए बड़ा इनाम दिया था। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच मनमुटाव नजर आने लगा। एलन मस्क ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया था। दरअसल, मस्क चाहते थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके हिसाब से काम करें और ट्रंप को हर कम में उनकी दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही थी।

BYD ने Tesla को छोड़ा पीछे

अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में एलन मस्क की Tesla की तूती बोलती थी। यह अमेरिकी कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें (BEV) बेचने वाली कंपनी थी, लेकिन अब यह खिताब चीन की BYD के पास चला गया है। पिछले साल BYD ने टेस्ला से ज्यादा कारें बेची हैं। आंकड़े बताते हैं कि चीनी कंपनी ने 2025 में कुल 22,54,714 EV यूनिट्स बेचीं, जो 2024 से 27.9% अधिक है। जबकि टेस्ला ने 2025 में 16,36,129 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में करीब 9% कम रहा। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि टेस्ला की बिक्री प्रभावित होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे प्रमुख है मस्क की दक्षिणपंथी विचारधारा और डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी। ऐसे में अगर मस्क दोबारा सत्ता से करीबी की कोशिश करते हैं, तो Tesla की स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price: अपने रंग में लौटे सोना-चांदी, 2026 में कीमतों का बनेगा नया रिकॉर्ड!
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 02:55 pm

Published on:

03 Jan 2026 02:53 pm

Hindi News / Business / Elon Musk के मन में राजनीति, Tesla से नंबर 1 का ताज छीन ले गई चीन की BYD

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Attacks Venezuela: क्या सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार से फिर लगेगी आग, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्या खींचेगा बड़ी लकीर?

US Attack On Venezuela
कारोबार

Silver Rate Today: क्या 60% तक टूट जाएंगे चांदी के भाव, इंडस्ट्री से आ रही बड़ी खबर, एक्सपर्ट से समझिए

Silver Rate Today
कारोबार

Repo Rate कम हुई फिर भी महंगे कर दिये गए लोन, क्या घट रहा है बैंकों का मुनाफा?

Loan interest rate
कारोबार

Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

पढ़ाई में 3 बार फेल, तीन लाख का कर्ज...आज एक कंपनी के CEO हैं सोनू शर्मा

Sonu Sharma Success Story
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.