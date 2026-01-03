Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा समय-समय पर कर लेनी चाहिए। (PC: AI)
Financial Planning Tips: 2026 की शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप प्रोफेशनल्स हों या बिजनेसमैन, यह अपनी वित्तीय हालात की समीक्षा करने का सही समय है। यह अब अपने पैसों की कमान संभालने का वक्त है। जनवरी महीना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक परफेक्ट 'रीसेट बटन' की तरह काम करता है। टैक्स सीजन भी नजदीक है। इसलिए बचत, निवेश या अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के लिए यह सही समय है। यहां हम आपको 7 ऐसी बातें बता रहे हैं, जो आपको नए साल की सही शुरुआत करने में मदद करेंगी।
नई प्लानिंग शुरू करने से पहले 2025 का पूरा लेखा-जोखा देखें। अपने खर्च करने के पैटर्न, सेविंग रेट और निवेश के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें। यह पता लगाने की कोशिश करें कि कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ और कहां आपने अच्छा किया। यह समीक्षा 2026 के लिए यथार्थवादी और हासिल किए जा सकने वाले टार्गेट्स तय करने में मदद करेगी।
इमरजेंसी फंड वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आदर्श रूप से इसमें 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर रकम होनी चाहिए। अगर आपका इमरजेंसी फंड कम है, तो जनवरी इसे बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा महीना है।
मासिक बजट वित्तीय अनुशासन की नींव होता है। जरूरी खर्चों, बचत, निवेश और वैकल्पिक खर्चों के लिए फंड तय करें। इनकम और खर्चों को ट्रैक करने के लिए आप बजटिंग ऐप्स या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर जांचें। देखें कि आपका कवरेज आपकी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है या नहीं और प्रीमियम प्रतिस्पर्धी हैं या नहीं। समय पर बदलाव करने से आप ज्यादा खर्च से बच सकते हैं और बेहतर सुरक्षा पा सकते हैं।
म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेशों की समीक्षा करें। अपने रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करने पर विचार करें। नए निवेशकों के लिए 2026 SIP शुरू करने का बेहतरीन समय है।
धारा 80C, 80D और अन्य प्रावधानों के तहत टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का लाभ उठाएं। साल की शुरुआत में निवेश करने से रिटर्न बेहतर हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर के अंत में होने वाला तनाव भी कम होता है।
आपका क्रेडिट स्कोर लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने की क्षमता को प्रभावित करता है। अपने स्कोर की जांच करें और अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक करवाएं। बकाया भुगतान समय पर करना और क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखना स्कोर सुधारने में मदद करता है।
जनवरी सिर्फ नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि अपने वित्तीय जीवन को नई दिशा देने का मौका भी है। इन बातों को फॉलो करके आप 2026 के लिए एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय आधार बना सकते हैं।
