3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips: 2026 की शुरुआत में ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा कर लेनी चाहिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करने का सोचें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 03, 2026

Financial Planning Tips

इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समीक्षा समय-समय पर कर लेनी चाहिए। (PC: AI)

Financial Planning Tips: 2026 की शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप प्रोफेशनल्स हों या बिजनेसमैन, यह अपनी वित्तीय हालात की समीक्षा करने का सही समय है। यह अब अपने पैसों की कमान संभालने का वक्त है। जनवरी महीना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक परफेक्ट 'रीसेट बटन' की तरह काम करता है। टैक्स सीजन भी नजदीक है। इसलिए बचत, निवेश या अपने खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के लिए यह सही समय है। यहां हम आपको 7 ऐसी बातें बता रहे हैं, जो आपको नए साल की सही शुरुआत करने में मदद करेंगी।

साल 2025 की अपनी फाइनेंशियल स्थिति की समीक्षा करें

    नई प्लानिंग शुरू करने से पहले 2025 का पूरा लेखा-जोखा देखें। अपने खर्च करने के पैटर्न, सेविंग रेट और निवेश के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करें। यह पता लगाने की कोशिश करें कि कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हुआ और कहां आपने अच्छा किया। यह समीक्षा 2026 के लिए यथार्थवादी और हासिल किए जा सकने वाले टार्गेट्स तय करने में मदद करेगी।

    इमरजेंसी फंड बनाएं या उसे बढ़ाएं

      इमरजेंसी फंड वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आदर्श रूप से इसमें 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर रकम होनी चाहिए। अगर आपका इमरजेंसी फंड कम है, तो जनवरी इसे बढ़ाने की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा महीना है।

      मासिक बजट तैयार करें

        मासिक बजट वित्तीय अनुशासन की नींव होता है। जरूरी खर्चों, बचत, निवेश और वैकल्पिक खर्चों के लिए फंड तय करें। इनकम और खर्चों को ट्रैक करने के लिए आप बजटिंग ऐप्स या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

        इंश्योरेंस पॉलिसी की समीक्षा करें

          अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर जांचें। देखें कि आपका कवरेज आपकी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है या नहीं और प्रीमियम प्रतिस्पर्धी हैं या नहीं। समय पर बदलाव करने से आप ज्यादा खर्च से बच सकते हैं और बेहतर सुरक्षा पा सकते हैं।

          इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं या उसकी समीक्षा करें

            म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य निवेशों की समीक्षा करें। अपने रिस्क प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार पोर्टफोलियो को री-बैलेंस करने पर विचार करें। नए निवेशकों के लिए 2026 SIP शुरू करने का बेहतरीन समय है।

            टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की योजना बनाएं

              धारा 80C, 80D और अन्य प्रावधानों के तहत टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का लाभ उठाएं। साल की शुरुआत में निवेश करने से रिटर्न बेहतर हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर के अंत में होने वाला तनाव भी कम होता है।

              अपना क्रेडिट स्कोर जांचें

                आपका क्रेडिट स्कोर लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने की क्षमता को प्रभावित करता है। अपने स्कोर की जांच करें और अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक करवाएं। बकाया भुगतान समय पर करना और क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखना स्कोर सुधारने में मदद करता है।

                जनवरी सिर्फ नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि अपने वित्तीय जीवन को नई दिशा देने का मौका भी है। इन बातों को फॉलो करके आप 2026 के लिए एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय आधार बना सकते हैं।

                ये भी पढ़ें

                How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस
                कारोबार
                How to Start Business

                खबर शेयर करें:

                Join Arovia on WhatsApp

                Published on:

                03 Jan 2026 11:08 am

                Hindi News / Business / Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

                बड़ी खबरें

                View All

                कारोबार

                ट्रेंडिंग

                पढ़ाई में 3 बार फेल, तीन लाख का कर्ज...आज एक कंपनी के CEO हैं सोनू शर्मा

                Sonu Sharma Success Story
                कारोबार

                Gold Silver Price: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

                Gold Silver Price Today
                कारोबार

                सोना-चांदी फिर चमके, 2026 में कीमतों का बनेगा नया रिकॉर्ड!

                Gold Silver Price Today
                कारोबार

                LIC को 2 दिन में 11468 करोड़ का झटका, क्या इस कंपनी में आपका भी लगा पैसा?

                कारोबार

                रैश ड्राइविंग, फोन पर बात, सिग्नल जम्प! बीमा कंपनियों की है आप पर नज़र, महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस

                Patrika Special News
                Play Store

                DOWNLOAD ON

                Play Store

                App Store

                DOWNLOAD ON

                App Store

                TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
                Patrika Site Logo

                Trending Topics

                PM Modi

                Year Ender

                Top Categories

                राष्ट्रीय

                मनोरंजन

                स्वास्थ्य

                राजस्थान

                मध्य प्रदेश

                Legal

                Privacy Policy

                Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

                This website follows the DNPA’s code of conduct

                Code of Conduct

                About Us

                Grievance Policy

                RSS

                Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.