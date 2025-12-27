27 दिसंबर 2025,

शनिवार

कारोबार

100% तक पहुंचा GMP… अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं ये 10 कंपनियां

नए साल से पहले प्राइमरी मार्केट में हलचल सीमित है, लेकिन SME सेगमेंट निवेशकों के लिए बड़े मौके लेकर आ रहा है। अगले हफ्ते 10 कंपनियों की लिस्टिंग और कुछ IPO निवेशकों की खास नजर में रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 27, 2025

ipo listing

Shyam Dhani Industries का IPO 100 फीसदी तक पहुंचा। (PC: AI/Gemini)

अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी रहने वाली है। मेनबोर्ड सेगमेंट में जहां कोई नया IPO खुलने नहीं जा रहा, वहीं SME सेगमेंट निवेशकों के लिए लगातार मौके लेकर आ रहा है। अगले हफ्ते निवेशकों की नजर खास तौर पर SME शेयरों पर टिकी रहेगी।

आगामी सप्ताह मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया IPO ओपन नहीं होगा। हालांकि, Gujarat Kidney की लिस्टिंग के चलते इस सेगमेंट में सीमित गतिविधि बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि साल के अंत में निवेशक सतर्क रुख अपनाते हैं।

Modern Diagnostic IPO: नए साल से पहले एकमात्र नया इश्यू

SME सेगमेंट में Modern Diagnostic & Research Centre बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को अपना IPO लॉन्च करेगा। यह इश्यू 2 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी इस IPO के जरिए 36.89 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसमें 41 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसका प्राइस बैंड 85 से 90 रुपये प्रति शेयर तय है। एक लॉट में 1,600 शेयर हैं, जिसमें न्यूनतम निवेश 2.88 लाख रुपये करना होगा। IPO का अलॉटमेंट 5 जनवरी 2026 को होने की उम्मीद है, जबकि शेयर 7 जनवरी 2026 को BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं।

SME सेगमेंट में होगी जमकर लिस्टिंग

जहां मेनबोर्ड शांत है, वहीं SME सेगमेंट में अगले हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी। 30 दिसंबर 2025 को EPW India, Shyam Dhani Industries, Sundrex Oil Co NSE SME प्लेटफॉर्म पर और Dachepalli Publishers BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। 31 दिसंबर 2025 को Dhara Rail Projects NSE SME प्लेटफॉर्म पर और Nanta Tech, Admach Systems, Bai Kakaji Polymers, Apollo Techno Industries BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। इसके बाद 2 जनवरी 2026 को E to E Transportation Infrastructure के NSE SME पर आने के साथ सप्ताह की लिस्टिंग गतिविधि पूरी होगी।

क्या कह रहा Grey Market?

ग्रे मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा Shyam Dhani Industries के IPO की रही, जिसका GMP 100 फीसदी तक पहुंच गया है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, किसी भी IPO के लिए 100 प्रतिशत का ग्रे मार्केट प्रीमियम बेहद ऊंचा माना जाता है और यह निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी को दर्शाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि निवेशक केवल GMP के आधार पर फैसला न लें और कंपनी की पूरी डीटेल्स को जरूर परखें।

IPO का नामएक्सचेंजGMP (₹)GMP (%)सब्सक्रिप्शन (x)इश्यू प्राइस (₹)
E to E Transportation InfrastructureNSE SME₹14583.33%7.42x174
Dhara Rail ProjectsNSE SME₹2015.87%111.9x126
Bai Kakaji PolymersBSE SME₹31.61%5.71x186
Apollo Techno IndustriesBSE SME₹129.23%50.63x130
Nanta TechBSE SME₹52.27%6.43x220
Admach SystemsBSE SME₹00.00%4.13x239
Sundrex Oil CoNSE SME₹00.00%1.53x86
EPW IndiaNSE SME₹2.52.58%1.32x97
Dachepalli PublishersBSE SME₹21.96%1.97x102
Shyam Dhani IndustriesNSE SME₹70100.00%988.29x70

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा हालात में SME सेगमेंट निवेशकों को ज्यादा अवसर दे रहा है, जबकि मेनबोर्ड में फिलहाल ठहराव है। हालांकि, SME IPO में निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल और लिक्विडिटी जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। नए साल की शुरुआत से पहले यह सप्ताह उन निवेशकों के लिए अहम साबित हो सकता है जो छोटे लेकिन उभरते कारोबारों में हिस्सेदारी तलाश रहे हैं।

Hindi News / Business / 100% तक पहुंचा GMP… अगले हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने जा रही हैं ये 10 कंपनियां

