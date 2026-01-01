Cigarettes Price Hike: आसमान पर पहुंचेगी सिगरेट की कीमतें, लगा 40% GST और ऊपर से जबरदस्त एक्साइज ड्यूटी, कंपनियों के शेयर 15% तक लुढ़के

पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) 40% जीएसटी दर के ऊपर लगाया जाएगा। यह कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जिसे भारत में GST को तर्कसंगत बनाने के व्यापक कदम के तहत समाप्त किया जा रहा है। 1 फरवरी से पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा। जबकि बीड़ी (तेंदू पत्ते में लिपटा तंबाकू) पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा, पान मसाला पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) भी लगेगा।