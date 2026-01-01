Cylinder Price Hike: महंगा भले ही कमर्शियल सिलेंडर हुआ, लेकिन जेब आपकी भी कटेगी, समझिए कैसे बढ़ेगा बोझ

वहीं, विमान ईंधन की कीमतों में कमी हुई है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम करीब 7.38% घटकर 92,323 रुपए प्रति किलोलीटर हो गए हैं। दिसंबर, 2025 में इसकी कीमत 5.43% बढ़ी थी। कोलकाता में इसके नए दाम 95,378 रुपए प्रति किलोलीटर और मुंबई में 86,352 रुपए प्रति किलोलीटर हैं। चेन्नई में विमान ईंधन की कीमत अब 95,770 रुपए कर दी गई है। विमान कंपनियों के खर्चे में ईंधन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उनके कुल व्यय का 35 से 40% ईंधन पर खर्च होता है। ऐसे में उनके लिए यह राहत की खबर है। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या विमान कंपनियां इसका कुछ फायदा यात्रियों को देंगी? कहने का मतलब है कि फ्लाइट टिकट में कोई कमी देखने को मिलेगी।