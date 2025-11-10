Retirement Planning: 10 साल में चाहिए 1 करोड़ रुपये? SIP का ये फॉर्मूला आएगा काम, महंगाई का भी नहीं पड़ेगा असर

लेकिन यहां पर हम महंगाई के फैक्टर को एडजस्ट करना भूल जाते हैं। हमने जो 90 लाख रुपये 10 साल में बनाए हैं, 6% की महंगाई के हिसाब से उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद 50-51 लाख रुपये ही होगी। यानी जो रिटर्न आपको 12% का दिख रहा है, असल में वो सिर्फ 6% ही है। इसके लिए जरूरी है कि महंगाई के फैक्टर को ध्यान में रखें और हर साल अपनी SIP को 10% बढ़ाते जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 साल बाद आपके पास करीब 1.90 करोड़ रुपये का अच्छा खासा कॉर्पस होगा। SIP को 10% हर साल बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास 12% रिटर्न के साथ 10 साल जो रकम मिलेगी वो करीब 1.30 करोड़ रुपये होगी, अब 20 लाख रुपये एकमुश्त रकम से बने 63 लाख रुपये को इसमें जोड़ेंगे तो कुल कॉर्पस 1.90 करोड़ रुपये अधिक का हो जाएगा।